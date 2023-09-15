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Red Wings откроет регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив

Ведомости

Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив с 3 ноября на лайнерах Sukhoi Superjet. Самолеты будут совершать техническую посадку в Минеральных Водах. Билеты на первый рейс уже появились в продаже, убедился корреспондент «Ведомостей».

По новому маршруту будут совершать первые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив «после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса», процитировал пресс-службу министерства туризма Израиля ТАСС. 

Вместе с Red Wings регулярные рейсы из России в Израиль совершают еще две авиакомпании – El Al и «Азимут», добавило ведомство. За неделю осуществляется 30 полетов. Самолеты вылетают из Москвы, Махачкалы, Сочи и Минеральных Вод, уточнили в израильском минтуризма.

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В ближайшее время в России откроют еще несколько международных авиарейсов. 5 сентября страна возобновила авиасообщение с Мьянмой, приостановленное 30 лет назад. Также авиакомпания «Россия» заявила о возобновлении прямых сезонных рейсов из Сочи в Шарм-эль-Шейх и Хургаду со 2 октября. А вылеты по маршруту Сочи – Дубай перевозчик решил сделать ежедневными с 30 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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