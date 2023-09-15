Red Wings откроет регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив

В ближайшее время в России откроют еще несколько международных авиарейсов. 5 сентября страна возобновила авиасообщение с Мьянмой, приостановленное 30 лет назад. Также авиакомпания «Россия» заявила о возобновлении прямых сезонных рейсов из Сочи в Шарм-эль-Шейх и Хургаду со 2 октября. А вылеты по маршруту Сочи – Дубай перевозчик решил сделать ежедневными с 30 сентября.