Red Wings откроет регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив с 3 ноября на лайнерах Sukhoi Superjet. Самолеты будут совершать техническую посадку в Минеральных Водах. Билеты на первый рейс уже появились в продаже, убедился корреспондент «Ведомостей».
По новому маршруту будут совершать первые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив «после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса», процитировал пресс-службу министерства туризма Израиля ТАСС.
Вместе с Red Wings регулярные рейсы из России в Израиль совершают еще две авиакомпании – El Al и «Азимут», добавило ведомство. За неделю осуществляется 30 полетов. Самолеты вылетают из Москвы, Махачкалы, Сочи и Минеральных Вод, уточнили в израильском минтуризма.
В ближайшее время в России откроют еще несколько международных авиарейсов. 5 сентября страна возобновила авиасообщение с Мьянмой, приостановленное 30 лет назад. Также авиакомпания «Россия» заявила о возобновлении прямых сезонных рейсов из Сочи в Шарм-эль-Шейх и Хургаду со 2 октября. А вылеты по маршруту Сочи – Дубай перевозчик решил сделать ежедневными с 30 сентября.