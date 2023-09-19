В России стартовали испытания гиперзвуковых патронов

Новый патрон называют условно гиперзвуковым, так как он «летает со скоростью на грани гиперзвука», объяснил Лобаев. По его словам, окончательная разработка патрона еще не завершена, по итогам испытаний будет решаться, патрон начнут выпускать в пограничном с гиперзвуковым варианте или в гиперзвуковом варианте.