В России стартовали испытания гиперзвуковых патронов
В России начались испытания гиперзвукового патрона, который развивает скорость до 1500 м/сек. Об этом сообщил РИА «Новости» глава частного оборонного предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Новый патрон называют условно гиперзвуковым, так как он «летает со скоростью на грани гиперзвука», объяснил Лобаев. По его словам, окончательная разработка патрона еще не завершена, по итогам испытаний будет решаться, патрон начнут выпускать в пограничном с гиперзвуковым варианте или в гиперзвуковом варианте.
«Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 м/сек (выше пяти чисел Маха), высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 м/сек», – уточнил Лобаев.
Лобаев подчеркнул, что главная опасность таких патронов заключается в способности пробить любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7-1,8 км, даже если снайпер использует не бронебойную пулю.
Он отметил, что компания приостанавливала разработку гиперзвуковых патронов, так как должна была сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа и повышать серийное производство действующего оружия.
Компания Lobaev Arms расположена в Калужской области. Это первое в истории страны частное оборонное предприятие. Ранее там импортозаместили снайперские патроны Cheytac калибра 10,3x77 мм. Раньше для их производства использовали американские и австралийские гильзы, а порох покупали в США и Финляндии. Теперь в его производстве используют только отечественные комплектующие.