Суд приговорил основателя МФО «Мани Фанни» к 10 годам по делу о мошенничестве

До этого, весной 2019 г., ЦБ запретил «Мани Фанни онлайн» работать на финансовом рынке. 8 мая регулятор сообщил, что исключил компанию из реестра МФО. Перед запретом ЦБ компания объявила, что не может выплатить инвесторам деньги, поэтому приостанавливает работу.