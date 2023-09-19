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Общество

Суд приговорил основателя МФО «Мани Фанни» к 10 годам по делу о мошенничестве

Ведомости

Основателя микрофинансовой организации (МФО) «Мани Фанни» Александра Шустова приговорили к 10 годам колонии общего режима по делу об особо крупном мошенничестве, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Пресненского райсуда Лела Кокая.

Приговор также был вынесен учредителю Павлу Лосеву – его приговорили к девяти годам колонии общего режима. 

Шустова задержали в ноябре 2019 г., дело расследовал следственный отдел ОМВД. Позже оно было передано в следственное управление ГУ МВД России по Москве.

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До этого, весной 2019 г., ЦБ запретил «Мани Фанни онлайн» работать на финансовом рынке. 8 мая регулятор сообщил, что исключил компанию из реестра МФО. Перед запретом ЦБ компания объявила, что не может выплатить инвесторам деньги, поэтому приостанавливает работу.

Сообщалось, что в «Манни Фанни» инвестировали средства около 200 частных инвесторов на 700 млн руб. Пострадавший Дмитрий Легошин отмечал, что компания предоставляла невозвратные кредиты, а общий ущерб оценивался приблизительно в 700 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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