Суд приговорил основателя МФО «Мани Фанни» к 10 годам по делу о мошенничестве
Основателя микрофинансовой организации (МФО) «Мани Фанни» Александра Шустова приговорили к 10 годам колонии общего режима по делу об особо крупном мошенничестве, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Пресненского райсуда Лела Кокая.
Приговор также был вынесен учредителю Павлу Лосеву – его приговорили к девяти годам колонии общего режима.
Шустова задержали в ноябре 2019 г., дело расследовал следственный отдел ОМВД. Позже оно было передано в следственное управление ГУ МВД России по Москве.
До этого, весной 2019 г., ЦБ запретил «Мани Фанни онлайн» работать на финансовом рынке. 8 мая регулятор сообщил, что исключил компанию из реестра МФО. Перед запретом ЦБ компания объявила, что не может выплатить инвесторам деньги, поэтому приостанавливает работу.
Сообщалось, что в «Манни Фанни» инвестировали средства около 200 частных инвесторов на 700 млн руб. Пострадавший Дмитрий Легошин отмечал, что компания предоставляла невозвратные кредиты, а общий ущерб оценивался приблизительно в 700 млн руб.