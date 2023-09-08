Основателю МФО «Мани Фанни» запросили 15 лет колонии по делу о мошенничестве

Основателю МФО «Мани Фанни» запросили 15 лет колонии по делу о мошенничествеПресненский райсуд 19 сентября огласит ему приговор
В Москве завершился судебный процесс в отношении генерального директора микрофинансовой компании (МФК) «Мани Фанни онлайн» Александра Шустова и учредителя Павла Лосева. К рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве председательствующая судья Ольга Киселькова приступила еще в апреле 2021 г.
Гособвинитель в ходе прений сторон попросил признать Шустова виновным по 143 эпизодам мошенничества и назначить путем частичного сложения наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Лосеву по 112 эпизодам – 13 лет колонии.
Оглашение приговора назначено на 19 сентября, следует из данных московской картотеки судов. Сторона защиты заявила «Ведомостям», что до провозглашения итогового решения по делу воздержится от комментариев.
Шустов был задержан в ноябре 2019 г. Изначально уголовное дело было возбуждено следственным отделом ОМВД, а позднее передано для расследования в следственное управление ГУ МВД России по Москве. В одном из опубликованных апелляционных постановлений говорится, что вместе с этим делом соединено еще более 50 уголовных дел.
В середине марта Арбитражный суд Московской области ввел в отношении Шустова процедуру банкротства. Производство по делу о банкротстве в отношении Лосева началось в феврале. За год до этого, в начале июня 2022 г., Арбитражный суд Москвы определил привлечь Шустова и Лосева к субсидиарной ответственности и взыскал с них солидарно в конкурсную массу должника ООО «Мани Фанни онлайн» на сумму в размере 1,1 млрд руб.
В мае 2019 г. ЦБ запретил «Мани Фанни онлайн» работать на финансовом рынке. 8 мая регулятор сообщил, что исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций. За месяц до этого – в апреле – компания объявила, что не может выплатить инвесторам деньги, поэтому приостанавливает работу. «Мани Фанни» некорректно отражала размер капитала, нарушала нормативы достаточности капитала и ликвидности, перечислял ЦБ. Кроме того, «Мани Фанни» неправильно формировала резервы по микрозаймам, не исполняла предписания ЦБ и представляла ему недостоверную отчетность, говорилось в сообщении регулятора. В частности, в отчетности были сведения о выданных займах, хотя фактически компания их не выдавала, а данные о резервах были завышены более чем на 20%. Также, по данным регулятора,«Мани Фанни» нарушала порядок предоставления информации в Бюро кредитных историй.
На конец 2018 г. «Мани Фанни» занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов в рэнкинге «Эксперта РА», писали «Ведомости». Активы компании за тот год составили 1,3 млрд руб., обязательства – 1 млрд руб., чистая прибыль – 162 млн руб.
В «Манни Фанни» инвестировали средства около 200 частных инвесторов на 700 млн руб., рассказывал пострадавший Дмитрий Легошин. Он же рассказывал «Коммерсанту» в период задержания фигурантов, что общий ущерб тогда оценивался приблизительно в 700 млн руб., отмечая, что это еще не окончательная сумма. По его словам, компания предоставляла невозвратные кредиты.
Примечательно, что арбитражный процесс о банкротстве микрофинансовой организации вела недавно осужденная экс-судья Елена Кондрат. Мосгорсуд признал бывшую судью столичного арбитража виновной в посредничестве во взяточничестве и назначила Кондрат наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору, ей назначен штраф в размере 20-кратного размера суммы взятки – 77,9 млн руб.
В июле 2023 г. завершилось еще одно уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере микрофинансовых организаций. 18 июля Хорошевский районный суд Москвы приговорил основателя «Домашних денег» 65-летнего Евгения Бернштама к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, признав его виновным в 76 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Бернштам на приговор не явился, судья Сабина Рагимова объявила его в международный розыск.