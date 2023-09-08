Основателю МФО «Мани Фанни» запросили 15 лет колонии по делу о мошенничестве

В мае 2019 г. ЦБ запретил «Мани Фанни онлайн» работать на финансовом рынке. 8 мая регулятор сообщил, что исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций. За месяц до этого – в апреле – компания объявила, что не может выплатить инвесторам деньги, поэтому приостанавливает работу. «Мани Фанни» некорректно отражала размер капитала, нарушала нормативы достаточности капитала и ликвидности, перечислял ЦБ. Кроме того, «Мани Фанни» неправильно формировала резервы по микрозаймам, не исполняла предписания ЦБ и представляла ему недостоверную отчетность, говорилось в сообщении регулятора. В частности, в отчетности были сведения о выданных займах, хотя фактически компания их не выдавала, а данные о резервах были завышены более чем на 20%. Также, по данным регулятора,«Мани Фанни» нарушала порядок предоставления информации в Бюро кредитных историй.