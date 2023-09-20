СМИ сообщили о двоих погибших при взрыве газа в Балашихе
Предварительно, два человека погибли при взрыве газа в многоэтажном доме в Балашихе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«По предварительным данным, два человека под завалами без признаков жизни. Еще двоих извлекли живыми», – сказано в сообщении.
Сообщение о взрыве по адресу ул. Октябрьская, д. 10 поступило 20 сентября в 08:30 мск. Взрыв произошел на четвертом этаже девятиэтажного дома. К устранению последствий привлекли восемь единиц техники и 26 человек.
ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщал, что обрушились третий и четвертый этажи, губернатор Московской области Андрей Воробьев – третий, четвертый и пятый. По словам главы Подмосковья, повреждено не менее 10 квартир. Подмосковная прокуратура начала проверку. СК по Московской области возбудил уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требования безопасности).