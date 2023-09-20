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Общество

СМИ сообщили о двоих погибших при взрыве газа в Балашихе

Ведомости

Предварительно, два человека погибли при взрыве газа в многоэтажном доме в Балашихе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, два человека под завалами без признаков жизни. Еще двоих извлекли живыми», – сказано в сообщении.

Сообщение о взрыве по адресу ул. Октябрьская, д. 10 поступило 20 сентября в 08:30 мск. Взрыв произошел на четвертом этаже девятиэтажного дома. К устранению последствий привлекли восемь единиц техники и 26 человек.

Ранее по теме: В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа

ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщал, что обрушились третий и четвертый этажи, губернатор Московской области Андрей Воробьев – третий, четвертый и пятый. По словам главы Подмосковья, повреждено не менее 10 квартир. Подмосковная прокуратура начала проверку. СК по Московской области возбудил уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требования безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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