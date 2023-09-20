СМИ сообщили о двоих погибших при взрыве газа в Балашихе

ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщал, что обрушились третий и четвертый этажи, губернатор Московской области Андрей Воробьев – третий, четвертый и пятый. По словам главы Подмосковья, повреждено не менее 10 квартир. Подмосковная прокуратура начала проверку. СК по Московской области возбудил уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требования безопасности).