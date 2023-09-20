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Общество

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа

Повреждены не менее десяти квартир на третьем, четвертом и пятом этажах
Анастасия Швецова
МЧС

В многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Ведомство уточняет, что взрыв произошел по адресу: ул. Октябрьская, д. 10. Сообщение об инциденте поступило в 08:30 мск. В результате пострадал один человек.

ТАСС со ссылкой на МЧС России пишет, что взрыв произошел на четвертом этаже девятиэтажного дома. Обрушились третий и четвертый этажи. В ведомстве сообщили, что к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. По данным ГУ МЧС по Московской области, привлечено восемь единиц техники и 26 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате взрыва обрушились три этажа – третий, четвертый и пятый. По его словам, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Губернатор уточнил, что инцидент произошел в 08:21 мск.

Telegram-канал «112» отмечает, что жильцы первого и второго этажей смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. По информации Baza, жильцов дома эвакуируют, несколько человек находятся под завалами. Ресурс пишет, что в результате взрыва полностью разрушены три квартиры дома, еще несколько повреждены. Mash утверждает, что, по предварительной информации, погибли два человека.

По факту произошедшего подмосковная прокуратура начала проверку. СК по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве уточнили, что сейчас спасатели разбирают завалы, информация о пострадавших уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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