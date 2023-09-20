В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газаПовреждены не менее десяти квартир на третьем, четвертом и пятом этажах
В многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Ведомство уточняет, что взрыв произошел по адресу: ул. Октябрьская, д. 10. Сообщение об инциденте поступило в 08:30 мск. В результате пострадал один человек.
ТАСС со ссылкой на МЧС России пишет, что взрыв произошел на четвертом этаже девятиэтажного дома. Обрушились третий и четвертый этажи. В ведомстве сообщили, что к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. По данным ГУ МЧС по Московской области, привлечено восемь единиц техники и 26 человек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате взрыва обрушились три этажа – третий, четвертый и пятый. По его словам, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Губернатор уточнил, что инцидент произошел в 08:21 мск.
Telegram-канал «112» отмечает, что жильцы первого и второго этажей смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. По информации Baza, жильцов дома эвакуируют, несколько человек находятся под завалами. Ресурс пишет, что в результате взрыва полностью разрушены три квартиры дома, еще несколько повреждены. Mash утверждает, что, по предварительной информации, погибли два человека.