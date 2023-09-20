В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа

ТАСС со ссылкой на МЧС России пишет, что взрыв произошел на четвертом этаже девятиэтажного дома. Обрушились третий и четвертый этажи. В ведомстве сообщили, что к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. По данным ГУ МЧС по Московской области, привлечено восемь единиц техники и 26 человек.