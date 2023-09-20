Песков: рост заболеваемости COVID-19 не должен влиять на работу и учебу
Сезонный рост заболеваемости COVID-19 не должен влиять на работу и учебу, с этим «нужно нормально жить», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу», – сказал он.
При этом Песков не исключил, что на ближайших совещаниях президент Владимир Путин может поднять вопрос об эпидобстановке в регионах и выслушать доклады специалистов.
«Регионы реализуют свои полномочия по выстраиванию действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации», – добавил он.
Ранее 20 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 наблюдается небольшое число госпитализаций.
Попова добавила, что ведомство прогнозировало рост заболеваемости со второй половины августа. Она отметила, что грипп и ковид несут негативные последствия для здоровья человека, призвала сделать прививку и соблюдать правила профилактики, чтобы избежать заражения.
Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 11 по 17 сентября она выросла на 48% по сравнению с предыдущей. С 4 по 10 сентября показатель увеличился на 49,2%. В Роспотребнадзоре заявили, что вводить масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19 пока не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях.