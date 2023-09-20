Песков: рост заболеваемости COVID-19 не должен влиять на работу и учебу

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 11 по 17 сентября она выросла на 48% по сравнению с предыдущей. С 4 по 10 сентября показатель увеличился на 49,2%. В Роспотребнадзоре заявили, что вводить масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19 пока не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях.