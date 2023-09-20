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Песков: рост заболеваемости COVID-19 не должен влиять на работу и учебу

Ведомости

Сезонный рост заболеваемости COVID-19 не должен влиять на работу и учебу, с этим «нужно нормально жить», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу», – сказал он.

При этом Песков не исключил, что на ближайших совещаниях президент Владимир Путин может поднять вопрос об эпидобстановке в регионах и выслушать доклады специалистов.

«Регионы реализуют свои полномочия по выстраиванию действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации», – добавил он. 

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Ранее 20 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 наблюдается небольшое число госпитализаций. 

Попова добавила, что ведомство прогнозировало рост заболеваемости со второй половины августа. Она отметила, что грипп и ковид несут негативные последствия для здоровья человека, призвала сделать прививку и соблюдать правила профилактики, чтобы избежать заражения.

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 11 по 17 сентября она выросла на 48% по сравнению с предыдущей. С 4 по 10 сентября показатель увеличился на 49,2%. В Роспотребнадзоре заявили, что вводить масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19 пока не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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