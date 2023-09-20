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Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о небольшом числе госпитализаций из-за COVID-19

Ведомости

На фоне роста заболеваемости COVID-19 наблюдается небольшое число госпитализаций. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

«Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм», – сказала она.

Попова добавила, что ведомство прогнозировало рост заболеваемости со второй половины августа. Она отметила, что грипп и ковид несут негативные последствия для здоровья человека, и призвала сделать прививку и соблюдать правила профилактики, чтобы избежать заражения.

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 11 по 17 сентября она выросла на 48% по сравнению с предыдущей. С 4 по 10 сентября показатель увеличился на 49,2%. В Роспотребнадзоре заявили, что вводить масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19 пока не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях.

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18 сентября ведомство сообщило, что новый вариант COVID-19 «пирола», который зарегистрировали уже более чем в 10 странах, является более заразным, поскольку имеет ряд дополнительных мутаций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины от «омикрона» эффективны и для «пиролы». Там добавили, что новый вариант не рассматривается как «второе пришествие «омикрона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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