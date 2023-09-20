Глава Роспотребнадзора заявила о небольшом числе госпитализаций из-за COVID-19
На фоне роста заболеваемости COVID-19 наблюдается небольшое число госпитализаций. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
«Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм», – сказала она.
Попова добавила, что ведомство прогнозировало рост заболеваемости со второй половины августа. Она отметила, что грипп и ковид несут негативные последствия для здоровья человека, и призвала сделать прививку и соблюдать правила профилактики, чтобы избежать заражения.
Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 11 по 17 сентября она выросла на 48% по сравнению с предыдущей. С 4 по 10 сентября показатель увеличился на 49,2%. В Роспотребнадзоре заявили, что вводить масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19 пока не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях.
18 сентября ведомство сообщило, что новый вариант COVID-19 «пирола», который зарегистрировали уже более чем в 10 странах, является более заразным, поскольку имеет ряд дополнительных мутаций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины от «омикрона» эффективны и для «пиролы». Там добавили, что новый вариант не рассматривается как «второе пришествие «омикрона».