Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за COVID-19
Вводить в России масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19 пока не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 11 по 17 сентября она выросла на 48% по сравнению с предыдущей после роста на 49,2% с 4 по 10 сентября. В частности, увеличение заболеваемости зафиксировано в 70 регионах, в том числе в 13 субъектах более, чем в среднем по России. Всего на сегодняшний день зарегистрировано около 11 500 случаев коронавируса.
Число госпитализаций за последнюю неделю выросло на 20,6%, составив 1973 человека. На неделе с 28 августа по 3 сентября оно выросло на 31,6% в сравнении с предыдущей.
18 сентября Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант COVID-19 «пирола» является более заразным, поскольку имеет ряд дополнительных мутаций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины от «омикрона» эффективны и для «пиролы». Там добавили, что новый вариант не рассматривается как «второе пришествие “омикрона"».
16 сентября в ведомстве рассказали, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости. При этом вводить масочный режим в стране не планируется, «если для этого не будет серьезных оснований».