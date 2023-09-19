Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за COVID-19

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 11 по 17 сентября она выросла на 48% по сравнению с предыдущей после роста на 49,2% с 4 по 10 сентября. В частности, увеличение заболеваемости зафиксировано в 70 регионах, в том числе в 13 субъектах более, чем в среднем по России. Всего на сегодняшний день зарегистрировано около 11 500 случаев коронавируса.