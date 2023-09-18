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Правительство России готовится к сезону простуд

В Белом доме ввели масочный режим из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом
Анна Киселева Елена Мухаметшина Виталий Крюков
Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

Из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Белом доме на Краснопресненской набережной в Москве вновь начинает действовать масочный режим, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства России. «На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим», – сказал он, добавив, что ограничительные меры позволят сохранить благоприятную эпидситуацию.

Собеседник «Ведомостей» в правительстве подтвердил возобновление масочного режима (впервые чиновникам рекомендовали носить маски в 2020 г., весной этого года режим был отменен). По его словам, среди сотрудников повысилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. «Случаев коронавируса [фиксируется] меньше, но они тоже есть», – добавил он.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле ограничения по коронавирусу не вводились. «Пока новых ограничений нет. Ждем рекомендации врачей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Источник «Ведомостей» в Госдуме сообщил, что вводить масочный режим и другие профилактические меры в нижней палате не планируют. «Ведомости» направили запрос в Совет Федерации. Один из сенаторов отметил, что к концу минувшей недели никаких ограничений в верхней палате не было.

Представители профильных ведомств – Роспотребнадзора и Минздрава заверяют, что поводов для беспокойства нет. Подъем заболеваемости ожидаем и связан с похолоданием, а также с завершением периода отпусков, началом занятий в школах и, как результат, увеличением числа контактов между людьми, сказали представитель службы и помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В целом же в Минздраве оценивают эпидемиологическую обстановку в России как стабильную.

Представитель Роспотребнадзора заявил, что без серьезных оснований вводить масочный режим в России не планируется. «В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период», – уточнил он. В частности, по словам Кузнецова, при увеличении заболеваемости респираторными инфекциями больницы в конкретных регионах могут ввести масочный режим для медицинского персонала.

Что такое FluNet

FluNet – это система мониторинга циркуляции вируса гриппа по планете. Данные для нее еженедельно предоставляют назначенные локальными минздравами и признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) национальные центры по гриппу. Они собирают образцы вируса в своей стране и отправляют в ВОЗ для расширенного анализа. Результат этого анализа становится основой для ежегодных рекомендаций ВОЗ о составе противогриппозной вакцины. Например, в этом году, по данным Роспотребнадзора, в препарате был заменен один компонент для варианта гриппа H1N1.

С 4 по 10 сентября, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, заболеваемость инфекцией выросла почти в 1,5 раза до 5,5 нового случая на 100 000 человек. Увеличение показателя произошло в 65 регионах (из 89). Число госпитализаций с 4 по 10 сентября выросло почти на 40% по сравнению c предыдущей неделей, составив 1636 человек. Рост данного показателя зафиксирован в 52 субъектах (из 89). За прошлую неделю в стране умерло 10 человек, неделей ранее – 16 человек.

Согласно данным международной системы FluNet на 4 сентября, резкого роста заболеваемости гриппом в России пока не фиксируется.

11 сентября в стране также началась вакцинация от этого заболевания, которая должна охватить не менее 60% населения РФ и 75% от групп риска. К ним относятся медики и преподаватели, пожилые люди, граждане с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также маленькие дети. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, вакцина уже доставлена в регионы.

Профессор-инфекционист доктор наук Владимир Никифоров сказал «Ведомостям», что степень распространения гриппа и ОРВИ в отличие от коронавируса не вызывает беспокойства. По его словам, после возвращения людей из отпусков повысился уровень заболеваемости COVID-19 легкой и средней степеней тяжести (роста тяжелых случаев инфекции не отмечается). Заболеваемость коронавирусом растет в России пять недель подряд.

Начало сезона инфекций наступит позже, считает Никифоров. По его словам, увеличение числа ОРВИ обычно происходит в конце октября и начале ноября, а гриппа – в январе.

Роспотребнадзор, судя по всему, тоже ориентируется на эти сроки. Как говорится на сайте службы, региональные власти должны оценить готовность поликлиник и больниц в период подъема заболеваемости до 1 октября. В частности, они должны обеспечить запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и масок в аптеках и медорганизациях. Похожие рекомендации по подготовке к сезонному росту заболеваемости ОРВИ выдавал и Минздрав.

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