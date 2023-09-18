Правительство России готовится к сезону простуд

С 4 по 10 сентября, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, заболеваемость инфекцией выросла почти в 1,5 раза до 5,5 нового случая на 100 000 человек. Увеличение показателя произошло в 65 регионах (из 89). Число госпитализаций с 4 по 10 сентября выросло почти на 40% по сравнению c предыдущей неделей, составив 1636 человек. Рост данного показателя зафиксирован в 52 субъектах (из 89). За прошлую неделю в стране умерло 10 человек, неделей ранее – 16 человек.