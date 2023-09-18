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Роспотребнадзор назвал новый вариант COVID-19 «пирола» более заразным

Ведомости

Новый вариант COVID-19 «пирола» является более заразным. Об этом сообщает Роспотребнадзор, передает ТАСС.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "омикрона", и он более заразный, чем его предшественники», – говорится в сообщении.

В то же время, добавили в ведомстве, результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, показали, что вариант «пирола» может быть не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как сообщалось ранее.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины от «омикрона» эффективны и для «пиролы». Там добавили, что новый вариант не рассматривается как «второе пришествие “омикрона"».

Новый вариант коронавируса зарегистрирован уже в более чем 10 странах, включая Швецию, США, Израиль и Данию. В конце августа «пиролу» выявили во французском регионе Гранд-Эст.

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В начале августа ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес». В России с апреля по август 2023 г. было зарегистрировано 17 случаев заболевания таким вариантом «омикрона».

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 4 по 10 сентября показатель увеличился на 49,2% по сравнению с предыдущей неделей. На неделе с 28 августа по 3 сентября он вырос на 31,6% в сравнении с предыдущей.

16 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости. При этом вводить масочный режим в стране не планируется, «если для этого не будет серьезных оснований». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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