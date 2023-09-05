В России заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 31,6%
Показатель заболеваемости COVID-19 вырос в России за прошедшую неделю на 31,6%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 000 населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,6%», – говорится в сообщении.
Рост заболеваемости зафиксирован в 53 российских регионах. Уточняется, что в 10 из них показатель увеличился больше, чем в среднем по стране. Всего за неделю было выявлено 5217 случаев COVID-19, больше всего в Москве – 1857.
С 28 августа по 3 сентября число госпитализаций выросло на 13,2% по сравнению с с предшествующей неделей. Было госпитализировано 1172 человека. В частности, число госпитализаций выросло в 36 субъектах РФ. Кроме того, за неделю выздоровели 3 655 человек, что на 17,8% больше, чем неделей ранее. Умерли 16 пациентов.
10 августа в Роспотребнадзоре заявили, что с апреля по август 2023 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 «эрис», добавив, что пока он не получил широкого распространения в стране. ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес».
В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. 1 сентября организация сообщила, что с 31 июля по 27 августа заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 38%, было зафиксировано 1,4 млн случаев заражения.