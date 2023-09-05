В России заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 31,6%

С 28 августа по 3 сентября число госпитализаций выросло на 13,2% по сравнению с с предшествующей неделей. Было госпитализировано 1172 человека. В частности, число госпитализаций выросло в 36 субъектах РФ. Кроме того, за неделю выздоровели 3 655 человек, что на 17,8% больше, чем неделей ранее. Умерли 16 пациентов.