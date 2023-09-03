15 регионов сохраняют ограничения на массовые мероприятия из-за COVID-19

По мнению эпидемиолога Василия Власова, в некоторых регионах могли просто забыть отменить режимы повышенной готовности. С учетом текущей эпидобстановки и даже появления новых вариантов коронавируса нет никаких оснований вводить специальные меры профилактики или накладывать ограничения, говорит он. Циркулирующие в стране штаммы являются такими же, как и все остальные вирусы простудных заболеваний, говорит он. «Да, иногда они вызывают пневмонию, да, иногда люди болеют тяжело», – признает Власов, отмечая, что так происходит и после других простудных заболеваний.