15 регионов сохраняют ограничения на массовые мероприятия из-за COVID-19

15 регионов сохраняют ограничения на массовые мероприятия из-за COVID-19На федеральном уровне такие рекомендации были давно отменены
Власти 15 регионов сохраняют введенные из-за коронавируса режимы повышенной готовности, которые в том числе ограничивают проведение массовых мероприятий, включая митинги и пикеты, подсчитали «Ведомости». Антиковидные меры там сохраняются, несмотря на то что Роспотребнадзор в июне 2022 г. снял обязательное ограничение на организацию массовых мероприятий, а в апреле 2023 г. федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией рекомендовал главам регионов отменить режимы повышенной готовности.
Такие выводы следуют из письма руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой от 28 августа вице-спикеру Госдумы от партии «Новые люди» Владиславу Даванкову (есть у «Ведомостей»). «Ведомости» направили запросы в Роспотребнадзор и представителю вице-премьера Татьяны Голиковой, которой было изначально адресовано письмо Даванкова от 8 августа.
В этом запросе он указывал, что 1 июля 2022 г. Роспотребнадзор приостановил действие ограничений, которые были введены из-за коронавируса, в том числе масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и др. 5 мая 2023 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции – спустя более чем три года после начала глобальной эпидемии.
При этом, по словам Даванкова, в российских регионах продолжают действовать коронавирусные ограничения, которые распространяются на митинги кандидатов, зарегистрированных на выборы. В запросе отмечено, что «проведение многих концертов, праздников и т. д. разрешено». Тогда как «прочие мероприятия могут запрещаться выборочно по решению местных администраций».
«Такая правоприменительная практика может нарушать гарантии реализации гражданами права на проведение публичного мероприятия», – пишет Даванков, ссылаясь на ст. 31 Конституции РФ. Вице-спикер также в своем запросе указывает, что согласно закону об основных гарантиях избирательных прав граждане участвуют в выборах на равных основаниях. Даванков попросил Голикову рекомендовать губернаторам и управлениям Роспотребнадзора в регионах отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий и пикетов.
Из письма Роспотребнадзора Даванкову следует, что действие абзаца 8 пункта 4.4 санитарно-эпидемиологических правил 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции», который «ограничивает или отменяет проведение массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных)», было приостановлено постановлением главного государственного санитарного врача Поповой от 20.06.2022 №18. Кроме этого, в апреле 2023 г. по итогам заседания федерального оперштаба по коронавирусу под председательством Голиковой главам регионов рекомендовали отменить введенный из-за COVID-19 режим повышенной готовности в субъектах (согласно п. 2 раздела II протокола заседания оперштаба от 27.04.2023 № 3кв).
При этом, если того требует санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, уполномоченные лица (как правило, это главные санитарные врачи регионов) могут вводить ограничения для предупреждения появления и распространения инфекционных заболеваний (ст. 29 ФЗ от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), говорится в письме Роспотребнадзора Даванкову. Органы государственной власти субъектов, в свою очередь, вправе вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ст. 11 ФЗ от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). «Субъекты при введении режима повышенной готовности вправе разрабатывать и утверждать нормативно-правовые акты и самостоятельно определять правила поведения граждан», – сказано в письме (п. «у» абз. 1 ст. 11 ФЗ от 21.12.1994 № 68).
Роспотребнадзор подчеркнул, что у каждого региона есть право самостоятельно решать этот вопрос, говорит Даванков «Ведомостям»: «Значит, будем работать по этому вопросу отдельно с областями, в которых ограничения не отменяют».
На 1 августа режим повышенной готовности из-за коронавируса действовал в 31 субъекте из 89, следует из данных справочной правовой системы «Консультант плюс». Почти в половине из них (в 15 регионах из 31) в единый день голосования 10 сентября пройдут выборы.
По мнению эпидемиолога Василия Власова, в некоторых регионах могли просто забыть отменить режимы повышенной готовности. С учетом текущей эпидобстановки и даже появления новых вариантов коронавируса нет никаких оснований вводить специальные меры профилактики или накладывать ограничения, говорит он. Циркулирующие в стране штаммы являются такими же, как и все остальные вирусы простудных заболеваний, говорит он. «Да, иногда они вызывают пневмонию, да, иногда люди болеют тяжело», – признает Власов, отмечая, что так происходит и после других простудных заболеваний.
Коронавирус – это «политически грамотный вирус», отмечает политолог Алексей Макаркин. То есть используется властями своевременно. Целевая аудитория кандидата в столичные мэры Даванкова, по мнению Макаркина, – это либеральная часть московских избирателей. Таким образом, такой запрос вице-премьеру – это некое сообщение для своей аудитории, считает Макаркин. Сам он вряд ли собирается проводить массовые агитационные акции, считает политолог.