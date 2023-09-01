ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 38%

При этом на 50% сократилась смертность от COVID-19, за 28 дней в мире погибли свыше 1800 человек. Сильнее всего уровень заболеваемости вырос в Восточном Средиземноморье – на 113%, уровень смертности там увеличился на 33%. В Западно-Тихоокеанском и Европейском регионах уровень заболеваемости вырос на 52% и 39% соответственно. В Европейском регионе количество смертей уменьшилось на 43%, а в Западно-Тихоокеанском – выросло на 9%. В Юго-Восточной Азии и Африканском регионе снизились как уровень смертности (-51% и -73% соответственно), так и заболеваемости (-48% и 76% соответственно). Наибольшее количество заболевших и смертельных случаев было зафиксировано в Южной Корее, где за последние 28 дней заболели 1,296 млн человек (+73%), а умерли 596 (+199%).