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Общество

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 38%

Ведомости

За последние 28 дней заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 38%, с 31 июля по 27 августа было зафиксировано 1,4 млн случаев заражения. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

При этом на 50% сократилась смертность от COVID-19, за 28 дней в мире погибли свыше 1800 человек. Сильнее всего уровень заболеваемости вырос в Восточном Средиземноморье – на 113%, уровень смертности там увеличился на 33%. В Западно-Тихоокеанском и Европейском регионах уровень заболеваемости вырос на 52% и 39% соответственно. В Европейском регионе количество смертей уменьшилось на 43%, а в Западно-Тихоокеанском – выросло на 9%. В Юго-Восточной Азии и Африканском регионе снизились как уровень смертности (-51% и -73% соответственно), так и заболеваемости (-48% и 76% соответственно). Наибольшее количество заболевших и смертельных случаев было зафиксировано в Южной Корее, где за последние 28 дней заболели 1,296 млн человек (+73%), а умерли 596 (+199%).

Всего по состоянию на 27 августа во всем мире было зафиксировано более 770 млн случаев заражения и более 6,95 млн смертей. 

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10 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что с апреля по август 2023 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 «эрис», добавив, что пока он не получил широкого распространения в стране. ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес».

В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. В июле организация сообщала, что за последний месяц только в 52% стран мира сообщили как минимум об одном случае заболевания коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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