ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 38%
За последние 28 дней заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 38%, с 31 июля по 27 августа было зафиксировано 1,4 млн случаев заражения. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.
При этом на 50% сократилась смертность от COVID-19, за 28 дней в мире погибли свыше 1800 человек. Сильнее всего уровень заболеваемости вырос в Восточном Средиземноморье – на 113%, уровень смертности там увеличился на 33%. В Западно-Тихоокеанском и Европейском регионах уровень заболеваемости вырос на 52% и 39% соответственно. В Европейском регионе количество смертей уменьшилось на 43%, а в Западно-Тихоокеанском – выросло на 9%. В Юго-Восточной Азии и Африканском регионе снизились как уровень смертности (-51% и -73% соответственно), так и заболеваемости (-48% и 76% соответственно). Наибольшее количество заболевших и смертельных случаев было зафиксировано в Южной Корее, где за последние 28 дней заболели 1,296 млн человек (+73%), а умерли 596 (+199%).
Всего по состоянию на 27 августа во всем мире было зафиксировано более 770 млн случаев заражения и более 6,95 млн смертей.
10 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что с апреля по август 2023 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 «эрис», добавив, что пока он не получил широкого распространения в стране. ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес».
В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. В июле организация сообщала, что за последний месяц только в 52% стран мира сообщили как минимум об одном случае заболевания коронавирусом.