В ВОЗ считают версию о естественном происхождении ковида все более вероятной
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар, занявший этот пост три месяца назад, заявил в интервью Financial Times, что считает версию о естественном происхождении Covid-19 все более вероятной.
«Становится все более очевидным, что на самом деле естественное происхождение гораздо более вероятно», – сказал он.
При этом Фаррар подчеркнул, что остается открытым для всех версий возникновения вируса, в том числе и утечки из лаборатории в китайском Ухане, заявив, что пока нельзя «игнорировать географию» распространения инфекции. Он также приветствовал идею отправки новой миссии ВОЗ в Китай для изучения причин возникновения Covid-19.
«И мы должны докопаться до сути, но я не уверен, что мы это сделаем», – добавил Фаррар.
ВОЗ в марте 2021 г. опубликовала доклад о возникновении COVID-19, где представила четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
В сентябре 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. Согласно ему, ученые по-прежнему допускают вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.
В конце февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представленный Белому дому отчет разведки сообщила, что минэнерго США склоняется к версии лабораторного происхождения ковида и возникновения пандемии из-за утечки. Ранее эту версию поддерживала только ФБР, еще четыре агентства поддерживают версию о естественном происхождении вируса.