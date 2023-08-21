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Общество

В ВОЗ считают версию о естественном происхождении ковида все более вероятной

Ведомости

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар, занявший этот пост три месяца назад, заявил в интервью Financial Times, что считает версию о естественном происхождении Covid-19 все более вероятной.

«Становится все более очевидным, что на самом деле естественное происхождение гораздо более вероятно», – сказал он.

При этом Фаррар подчеркнул, что остается открытым для всех версий возникновения вируса, в том числе и утечки из лаборатории в китайском Ухане, заявив, что пока нельзя «игнорировать географию» распространения инфекции. Он также приветствовал идею отправки новой миссии ВОЗ в Китай для изучения причин возникновения Covid-19.

«И мы должны докопаться до сути, но я не уверен, что мы это сделаем», – добавил Фаррар.

ВОЗ в марте 2021 г. опубликовала доклад о возникновении COVID-19, где представила четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

В сентябре 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. Согласно ему, ученые по-прежнему допускают вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.  

В конце февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представленный Белому дому отчет разведки сообщила, что минэнерго США склоняется к версии лабораторного происхождения ковида и возникновения пандемии из-за утечки. Ранее эту версию поддерживала только ФБР, еще четыре агентства поддерживают версию о естественном происхождении вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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