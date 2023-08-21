В ВОЗ считают версию о естественном происхождении ковида все более вероятной

При этом Фаррар подчеркнул, что остается открытым для всех версий возникновения вируса, в том числе и утечки из лаборатории в китайском Ухане, заявив, что пока нельзя «игнорировать географию» распространения инфекции. Он также приветствовал идею отправки новой миссии ВОЗ в Китай для изучения причин возникновения Covid-19.