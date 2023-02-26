WSJ: минэнерго США склоняется к версии лабораторного происхождения пандемии ковида
Минэнерго США считает, что скорее всего пандемия коронавируса возникла из-за утечки из лаборатории, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представленный Белому дому отчет разведки.
Издание уточняет, что версию о лабораторном происхождении ковида поддерживало только ФБР, а теперь и минэнерго, но с «низкой степенью уверенности». Еще четыре агентства поддерживают версию о естественном происхождении вируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2021 г. опубликовала доклад о возникновении COVID-19, где представила четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
В июле 2021 г. гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.
В сентябре 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. Согласно ему, ученые по-прежнему допускают вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.