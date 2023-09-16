В Доме правительства вновь введут масочный режим из-за коронавируса
В Доме правительства временно введут масочный режим и другие меры профилактики из-за гриппа и коронавируса, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Масочный режим в здании правительства отменили в апреле этого года. Тогда это произошло в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Ограничение было введено в правительстве еще в начале пандемии, в 2020 г.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказывал «Ведомостям», что в 2023 г. COVID-19 может стать сезонной респираторной вирусной инфекцией. При этом он отмечал, что в проблеме COVID-19 и его профилактики «очень много геополитики». В частности, ВОЗ не признала многие вакцины от вируса, в том числе российскую и китайскую.