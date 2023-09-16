В Доме правительства вновь введут масочный режим из-за коронавируса

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказывал «Ведомостям», что в 2023 г. COVID-19 может стать сезонной респираторной вирусной инфекцией. При этом он отмечал, что в проблеме COVID-19 и его профилактики «очень много геополитики». В частности, ВОЗ не признала многие вакцины от вируса, в том числе российскую и китайскую.