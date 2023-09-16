Газета
Общество

В Доме правительства вновь введут масочный режим из-за коронавируса

Ведомости

В Доме правительства временно введут масочный режим и другие меры профилактики из-за гриппа и коронавируса, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

РБК со ссылкой на источники в кабмине сообщил, что ограничения начнут действовать с понедельника, 18 сентября. Помимо обязательного использования масок в здании, также сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками, отмечает издание.

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Масочный режим в здании правительства отменили в апреле этого года. Тогда это произошло в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Ограничение было введено в правительстве еще в начале пандемии, в 2020 г.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказывал «Ведомостям», что в 2023 г. COVID-19 может стать сезонной респираторной вирусной инфекцией. При этом он отмечал, что в проблеме COVID-19 и его профилактики «очень много геополитики». В частности, ВОЗ не признала многие вакцины от вируса, в том числе российскую и китайскую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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