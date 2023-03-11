Вирус, который сломал жизнь планеты: сможет ли COVID-19 стать сезонной ОРВИ

Если все будет протекать так, как мы наблюдаем это в последние месяцы, то в 2023 г. COVID-19 перейдет в сезонные респираторные вирусные инфекции. И к четырем уже известным короновирусам, которые поражают организм человек на протяжении последних десятилетий, добавится и COVID-19. Этот прогноз исходит из того, что в последние год и три месяца доминирует штамм «омикрон». Он характеризуется относительно низкой тяжестью заболевания и довольно высокой заразностью — потому и стал доминирующим, вытеснив все предыдущие варианты вируса. Сможет ли его что-нибудь вытеснить? Да, исключать этого нельзя. Какой-то более заразный штамм COVID-19? Вполне вероятно. Но пока невелики шансы того, что его вытеснит штамм со значительно более тяжелым течением у человека. Напротив, высока вероятность, что COVID-19 станет сезонным заболеванием.