ФБР считает утечку из китайской лаборатории самой вероятной причиной пандемии COVID-19Этот вопрос становится удобным инструментом США для давления на Китай
Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает утечку из лаборатории в китайском городе Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью телеканалу Fox News. «ФБР уже на протяжении некоторого времени полагает, что источником пандемии, вероятнее всего, является возможный лабораторный инцидент в Ухане», – сказал Рэй 28 февраля. Он добавил, что упомянутая лаборатория находится в ведении государства, а власти Китая «делают все возможное, чтобы помешать» усилиям США и их партнеров по выяснению обстоятельств начала пандемии.
Речь идет, вероятнее всего, об утечке из Уханьского института вирусологии, который находится под управлением Китайской академии наук. В 2015 г. именно здесь открыта первая в континентальном Китае лаборатория с уровнем биобезопасности 4 (BSL-4). Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ответ заявила, что Китай против политических манипуляций по вопросам происхождения коронавируса. По ее мнению, ФБР занялось несвойственными ему научными вопросами, что можно назвать политизацией происхождения коронавируса. «Мы призываем американскую сторону уважать науку и факты, перестать политизировать вопрос отслеживания происхождения коронавируса», – сказала она.