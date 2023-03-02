ФБР считает утечку из китайской лаборатории самой вероятной причиной пандемии COVID-19

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает утечку из лаборатории в китайском городе Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью телеканалу Fox News. «ФБР уже на протяжении некоторого времени полагает, что источником пандемии, вероятнее всего, является возможный лабораторный инцидент в Ухане», – сказал Рэй 28 февраля. Он добавил, что упомянутая лаборатория находится в ведении государства, а власти Китая «делают все возможное, чтобы помешать» усилиям США и их партнеров по выяснению обстоятельств начала пандемии.