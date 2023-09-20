Стоит ли опасаться новой волны коронавируса в 2023 году

Как болеют в России

За прошлую неделю с 11 по 17 сентября число выявленных случаев в стране выросло на 48% по сравнению с предыдущей неделей, составив 8,2 случая на 100 000 населения, сообщил представитель федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Рост заболеваемости отмечен в 70 из 89 российских регионов, причем в 13 регионах он выше, чем в среднем по стране. Регионами с самой высокой заболеваемостью коронавирусом за прошлую неделю стали Москва (4617 новых случаев), а также Санкт-Петербург (1130), Чувашия (312), Свердловская область (310), Самарская область (308). О разворачивании там ковидных госпиталей пока не сообщалось.

Число госпитализаций с 11 по 17 сентября в России увеличилось на 20,6% по сравнению с предыдущей неделей до 1973 человек, рассказали в оперштабе. Рост данного показателя зафиксирован в 42 из 89 субъектов, в том числе в 20 регионах увеличение заболеваемости выше среднероссийского показателя. Самое высокое число госпитализаций на прошлой неделе наблюдалось в столице (590 человек), Санкт-Петербурге (107), Краснодарском крае (86), Татарстане (82), Челябинской области (72). За прошлую неделю умерло 14 человек, неделей ранее – 10 человек.