Стоит ли опасаться новой волны коронавируса в 2023 году

Стоит ли опасаться новой волны коронавируса в 2023 годуМосква возобновляет работу резервных ковидных госпиталей
Московский резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, развернутый в павильонах музейно-просветительского центра «Сокольники», возобновил свою работу спустя два месяца. Об этом сообщили в приемной медицинского учреждения (цитата по RT). При этом на горячей линии временного медучреждения до сих пор сообщается, что оно прекратило свою работу в июне 2023 г. Гендиректор центра «Сокольники» Павел Ревенко заявил, что «не владеет этой информацией», и предложил обратиться в администрацию ПКиО «Сокольники». Там перенаправили в пресс-службу департамента здравоохранения Москвы. Представитель ГБУЗ «ГКБ им. Ф. И. Иноземцева ДЗМ», курирующего данные дополнительные мощности, тоже.
Для перевода стационара в ковидный режим требуется три недели, а для того чтобы расконсервировать временный резервный госпиталь, достаточно от одного до трех дней, говорила в первый год пандемии заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В июне 2020 г. в Москве было создано пять временных госпиталей на 10 000 коек, 60% из них – реанимационные, сообщалось на сайте мэра Сергея Собянина. В тот год на пике заболеваемости коронавирусом в московских коронавирусных стационарах находилось около 20 000 пациентов, а реанимационно-коечный фонд был задействован максимум на две трети, говорила Ракова в эфире «Первого канала».
«Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы. По его словам, текущие показатели заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года (госпитализировали 2186 с 11 по 17 сентября 2022 г.). На вопросы об открытии резервных госпиталей он не ответил.
Заболеваемость коронавирусом растет в России шестую, а в Москве – седьмую неделю подряд: с 11 по 17 сентября число новых случаев увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей и составило 4617 случаев, по данным портала «Стопкоронавирус.рф». На прошлой неделе госпитализировано 590 человек, что почти на 16% больше, чем на предыдущей неделе. С 11 по 17 сентября в столице из-за коронавируса умерли три человека, в предыдущие три недели – по одному человеку.
«С учетом традиционной заболеваемости ОРВИ все детские поликлиники в эти выходные будут работать с 9.00 до 20.00», – сообщает голосовой помощник горячей линии информационно-справочной службы населения по городу Москве. Обычно, как следует из данных на сайте столичного депздрава, в субботу и воскресенье врачи детских поликлиник прекращают работу в 15.00.
В Югре из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли три школы и один детсад, говорится на сайте местного подразделения Роспотребнадзора. Кроме этого обучение частично приостановлено в 62 классах в 19 школах. В конце августа главный внештатный эпидемиолог минздрава Татарстана сообщал, что в республике занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом, всего там продолжает работать 11 временных инфекционных госпиталей с 252 койками, писало местное издание «Казанский репортер».
Как болеют в России
За прошлую неделю с 11 по 17 сентября число выявленных случаев в стране выросло на 48% по сравнению с предыдущей неделей, составив 8,2 случая на 100 000 населения, сообщил представитель федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Рост заболеваемости отмечен в 70 из 89 российских регионов, причем в 13 регионах он выше, чем в среднем по стране. Регионами с самой высокой заболеваемостью коронавирусом за прошлую неделю стали Москва (4617 новых случаев), а также Санкт-Петербург (1130), Чувашия (312), Свердловская область (310), Самарская область (308). О разворачивании там ковидных госпиталей пока не сообщалось.
Число госпитализаций с 11 по 17 сентября в России увеличилось на 20,6% по сравнению с предыдущей неделей до 1973 человек, рассказали в оперштабе. Рост данного показателя зафиксирован в 42 из 89 субъектов, в том числе в 20 регионах увеличение заболеваемости выше среднероссийского показателя. Самое высокое число госпитализаций на прошлой неделе наблюдалось в столице (590 человек), Санкт-Петербурге (107), Краснодарском крае (86), Татарстане (82), Челябинской области (72). За прошлую неделю умерло 14 человек, неделей ранее – 10 человек.
Рост заболеваемости происходит за счет появления новых субвариантов вируса омикрон – сначала эрис, потом пирола, сказала «Ведомостям» инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут. Пирола, по данным Роспотребнадзора, из-за ряда мутаций более заразен по сравнению с предшественниками. Эволюция вируса тем не менее пошла по пути снижения патогенного потенциала, но при этом увеличения заразности и возможности ускользания от иммунной защиты, поясняет Когут.
Специалисты в области иммуногенетики и вирусологии считают, что это легкие варианты и обратного хода этой эволюции нет. То есть возврата к вирусу образца первых двух лет пандемии не произойдет, но всегда остаются пациенты из групп риска – это люди с хронической патологией. «Для них течение даже обычной простуды, банального ОРВИ может оказаться серьезным, потому что вирусы вызывают обострение этих хронических заболеваний», – говорит Когут. После появления омикрона практически все госпитализированные – это люди пожилого возраста, 70–90 лет, уточнила врач.
Открытие резервных госпиталей – обоснованная превентивная мера, считает инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. В случае увеличения числа заболевших работа врачей будет настроена, а скорые будут четко знать, куда доставлять пациентов. Несмотря на то что текущие штаммы реже вызывают тяжелое течение инфекции (т. е. их доля от всех инфицированных низкая), при общем увеличении количества заболевших, например со 100 человек до 100 000, абсолютное число тяжелых пациентов тоже будет расти, пояснил он.
Иммунизация от коронавируса будет эффективна только тогда, когда станет доступна новая актуальная вакцина, сказал «Ведомостям» Поздняков. Дело в том, что современные штаммы отличаются от материнского «уханьского», на базе которого были синтезированы вакцины, объяснил «Ведомостям» инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.
К тому же любая вакцина не дает 100%-ную гарантию полной защиты от инфекции, она дает шанс на более легкое течение заболевания, напомнил он. Представитель пресс-службы Роспотребнадзора заявил, что обновленные вакцины, созданные специально под вариант омикрон, эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций (цитата по «Интерфаксу»). По мнению Позднякова, наиболее перспективной для вакцинации выглядит российская вакцина «Конвасэл», действие которой направлено не на S-белок коронавируса, а на его более консервативные, менее мутабельные белки.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Майер