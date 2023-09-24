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Общество

МЧС сообщило о 20 пострадавших в результате ДТП с маршруткой под Нижним Новгородом

Ведомости

В результате ДТП с маршруткой в Нижегородской области пострадали 20 человек, включая одного ребенка, из них три человека погибли, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Согласно уточненной информации по ДТП в Кстовском м. о., пострадали 20 человек, в том числе 1 ребенок, из них 3 человека погибли», – говорится в сообщении.

Авария произошла недалеко от поселка Шелокша около 9.40 утра – на южном обходе трассы М-7 столкнулись маршрутная «Газель» и грузовик.

Изначально сообщалось о 16 пострадавших и трех погибших в результате аварии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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