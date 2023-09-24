МЧС сообщило о 20 пострадавших в результате ДТП с маршруткой под Нижним Новгородом
В результате ДТП с маршруткой в Нижегородской области пострадали 20 человек, включая одного ребенка, из них три человека погибли, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«Согласно уточненной информации по ДТП в Кстовском м. о., пострадали 20 человек, в том числе 1 ребенок, из них 3 человека погибли», – говорится в сообщении.
Авария произошла недалеко от поселка Шелокша около 9.40 утра – на южном обходе трассы М-7 столкнулись маршрутная «Газель» и грузовик.
Изначально сообщалось о 16 пострадавших и трех погибших в результате аварии.