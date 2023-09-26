Социолога Кагарлицкого оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Сейчас Кагарлицкий находится в СИЗО по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, Кагарлицкий, который также является главным редактором журнала «Рабкор», опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма». О каком именно ролике идет речь и что в нем было показано, в суде не уточнили. Также в сообщении не сказано, где был опубликован ролик.