Социолога Кагарлицкого оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Савеловский суд Москвы оштрафовал социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента, передает «РИА Новости».
Кагарлицкий признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом).
Сейчас Кагарлицкий находится в СИЗО по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, Кагарлицкий, который также является главным редактором журнала «Рабкор», опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма». О каком именно ролике идет речь и что в нем было показано, в суде не уточнили. Также в сообщении не сказано, где был опубликован ролик.
Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 1990-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания) за книгу «Мыслящий тростник» (The Thinking Reed). Кагарлицкий был включен в реестр иноагентов в мае 2022 г. В августа Росфинмониторинг добавил его в список экстремистов и террористов.