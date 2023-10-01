Во Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы
Во Владивостоке из-за санкций со стороны Евросоюза временно перестали работать паркоматы. Об этом сообщила компания «Цифровое Приморье» со ссылкой на организацию-производитель парковочного оборудования Flowbird.
«Цифровое Приморье» является оператором платного парковочного пространства во Владивостоке.
«Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией», — говорится в письме Flowbird «Цифровому Приморью». Первые платные парковки заработали во Владивостоке в ноябре 2022 г.
В Москве собираются убрать почти все паркоматы, писал «Коммерсантъ». Устройства для оплаты картами сегодня почти не востребованы. В 95% случаев водителя выбирают платить за парковки через приложение. В столице 590 паркоматов, оставить планируется 80 наиболее востребованных у медучреждений, торговых центров и вокзалов.