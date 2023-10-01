Во Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы

В Москве собираются убрать почти все паркоматы, писал «Коммерсантъ». Устройства для оплаты картами сегодня почти не востребованы. В 95% случаев водителя выбирают платить за парковки через приложение. В столице 590 паркоматов, оставить планируется 80 наиболее востребованных у медучреждений, торговых центров и вокзалов.