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Общество

Во Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы

Ведомости

Во Владивостоке из-за санкций со стороны Евросоюза временно перестали работать паркоматы. Об этом сообщила компания «Цифровое Приморье» со ссылкой на организацию-производитель парковочного оборудования Flowbird.

«Цифровое Приморье» является оператором платного парковочного пространства во Владивостоке.

«Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией», — говорится в письме Flowbird «Цифровому Приморью». Первые платные парковки заработали во Владивостоке в ноябре 2022 г.

В Москве собираются убрать почти все паркоматы, писал «Коммерсантъ». Устройства для оплаты картами сегодня почти не востребованы. В 95% случаев водителя выбирают платить за парковки через приложение. В столице 590 паркоматов, оставить планируется 80 наиболее востребованных у медучреждений, торговых центров и вокзалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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