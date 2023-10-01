Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

В 1966 г. он сыграл пионервожатого Костю в фильме Геннадия Полоки «Республика ШКИД». Картина выиграла гран-при на фестивале детских фильмов в Москве в 1967 г. и получила вторую премию за лучший детский и юношеский фильм на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде в 1968 г.