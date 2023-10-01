Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов
Умер актер Александр Липов, сыгравший пионервожатого Костю в фильме «Республика ШКИД», сообщил Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина. Ему было 82 года.
Липов в 1965 г. он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, получил специальность «актер драматического театра и кино». Актер проработал в Орловском муниципальном драматическом театре более 20 лет. На протяжении тридцати пяти лет работал на киностудии «Ленфильм», снялся в 50 фильмах, озвучил и сдублировал более четырёхсот ролей. Награжден знаком «Почетный кинематографист России».
На счету Липова более 40 ролей в кино. Среди наиболее известных: «Разрешите взлет!», «Блокада», «Вариант Омега», «Макар-следопыт» и многих других.
В 1966 г. он сыграл пионервожатого Костю в фильме Геннадия Полоки «Республика ШКИД». Картина выиграла гран-при на фестивале детских фильмов в Москве в 1967 г. и получила вторую премию за лучший детский и юношеский фильм на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде в 1968 г.
Среди работ Липова в театре за последние годы можно отметить его участие в качестве театрального художника в «Поэме о театре» по пьесе Л. Андреева, Виктор Викторович в «Самоубийце» Н. Эрдмана, старый слуга Антон в «Лаврецком».