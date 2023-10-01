В Анкаре у здания МВД прогремел взрыв
Утром 1 октября около здания МВД Турции в центре Анкары произошел взрыв, пострадали двое полицейских, сообщает телеканал CNN Turk.
О взрыве возле министерства сообщил глава ведомства Али Ерликая. По его словам, к воротам здания около 9:30 подъехали на легковом автомобиле двое террористов, после чего произошел взрыв.
«Один из террористов взорвал себя, а другой террорист был нейтрализован. Во время перестрелки двое наших полицейских получили легкие ранения», – говорится в заявлении министра.
К месту происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад, а также пожарные и президентская охрана, передает телеканал.