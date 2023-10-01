Умер актер Малого театра Виталий Коняев
Народный артист России, актер Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в Малом театре, где играл Коняев.
Коняев скончался 30 сентября. «Это имя известно в нашей стране еще с конца 1950-х гг., когда один за другим увидели свет кинофильмы “Песнь о Кольцове”, “Чистое небо” и “Тишина” – Сергей Вохминцев, которого сыграл Виталий Коняев, стал одним из главных героев наступившей оттепели», – говорится в сообщении.
О месте и времени прощания в театре пообещали оповестить позже.
Виталий Коняев родился 11 мая 1937 г. в Кронштадте (СССР). В 1958 г. окончил Высшее театральное училище им. Михаила Щепкина. Тогда же стал актером Малого театра. С 1960-х гг. был членом партии КПСС.
Как отмечают в пресс-службе, Коняев состоялся и на сцене театра и в кино, а зрители ходили в Малый именно «на Коняева». Актер исполнил более сотни ролей, среди которых Рабачёв в «Светит, да не греет», Васильков в «Бешеных деньгах,» Вральман в «Недоросли», а также Салтан в «Сказке о царе Салтане».