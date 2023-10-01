Умер актер Малого театра Виталий Коняев

Как отмечают в пресс-службе, Коняев состоялся и на сцене театра и в кино, а зрители ходили в Малый именно «на Коняева». Актер исполнил более сотни ролей, среди которых Рабачёв в «Светит, да не греет», Васильков в «Бешеных деньгах,» Вральман в «Недоросли», а также Салтан в «Сказке о царе Салтане».