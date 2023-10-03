ВЦИОМ: 23% россиян заявили о планах купить жилье в ближайшие пять лет

Остальные респонденты (75%) приобретать новое жилье не планируют в связи с отсутствием необходимости (37%) или возможности (38%). Доля тех, кто не хочет покупать новую недвижимость, снизилась по сравнению с 2018 г. на 6 п. п. Чаще всего об отсутствии возможности говорили россияне с низким уровнем дохода (68%) и те, кого не устраивают их жилищные условия (65%). Еще 2% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.