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Общество

ВЦИОМ: 23% россиян заявили о планах купить жилье в ближайшие пять лет

Ведомости

Почти четверть россиян (23%) планируют в ближайшие пять лет приобрести жилую недвижимости, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Доля таких ответов не изменилась с 2018 г. (+7 п. п. к 2007 г.). Чаще всего о таком намерении говорят арендаторы жилья (52%), мужчины (27% против 20% среди женщин), представители молодежи в возрасте 18-34 лет (43-41%).

Остальные респонденты (75%) приобретать новое жилье не планируют в связи с отсутствием необходимости (37%) или возможности (38%). Доля тех, кто не хочет покупать новую недвижимость, снизилась по сравнению с 2018 г. на 6 п. п. Чаще всего об отсутствии возможности говорили россияне с низким уровнем дохода (68%) и те, кого не устраивают их жилищные условия (65%). Еще 2% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. 

Среди причин недовольства своим жильем наиболее распространенными оказались слишком высокие расходы на оплату ЖКУ (33% против 18% в 2007 г.), отсутствие собственного жилья (26%) и нехватка места (24% против 41% в 2007 г.). Каждый четвертый среди недовольных обращал внимание на ветхость жилья (18%) и плохое качество ЖКУ (17%). 

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При этом абсолютное большинство респондентов сообщили, что их удовлетворяют условия, в которых они живут (80%). Доля категорически недовольных респондентов составила 6%, еще 12% отметили, что они «скорее не удовлетворены». Остальные затруднились ответить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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