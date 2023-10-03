ВЦИОМ: 23% россиян заявили о планах купить жилье в ближайшие пять лет
Почти четверть россиян (23%) планируют в ближайшие пять лет приобрести жилую недвижимости, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
Доля таких ответов не изменилась с 2018 г. (+7 п. п. к 2007 г.). Чаще всего о таком намерении говорят арендаторы жилья (52%), мужчины (27% против 20% среди женщин), представители молодежи в возрасте 18-34 лет (43-41%).
Остальные респонденты (75%) приобретать новое жилье не планируют в связи с отсутствием необходимости (37%) или возможности (38%). Доля тех, кто не хочет покупать новую недвижимость, снизилась по сравнению с 2018 г. на 6 п. п. Чаще всего об отсутствии возможности говорили россияне с низким уровнем дохода (68%) и те, кого не устраивают их жилищные условия (65%). Еще 2% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.
Среди причин недовольства своим жильем наиболее распространенными оказались слишком высокие расходы на оплату ЖКУ (33% против 18% в 2007 г.), отсутствие собственного жилья (26%) и нехватка места (24% против 41% в 2007 г.). Каждый четвертый среди недовольных обращал внимание на ветхость жилья (18%) и плохое качество ЖКУ (17%).
При этом абсолютное большинство респондентов сообщили, что их удовлетворяют условия, в которых они живут (80%). Доля категорически недовольных респондентов составила 6%, еще 12% отметили, что они «скорее не удовлетворены». Остальные затруднились ответить.