45% россиян заявили о желании накопить денег для безбедной старости
Большинство россиян (45%) хотели бы перед пенсией накопить денег на безбедную старость. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру» и «СберНПФ». В исследовании, проведенном в сентябре 2023 г., приняли участие 3500 человек из категории экономически активного населения старше 18 лет.
Еще 25% респондентов ответили, что хотели бы перед выходом на пенсию построить дом, 24% – купить квартиру, а 22% – освоить новое хобби. Примерно пятая часть россиян были бы не против открыть бизнес (18%).
Переехать в другой город, выучить новый язык или купить дачу хотят по 13% опрошенных. По 12% стремятся посадить дерево или стать начальником, а 11% – отправиться в кругосветное путешествие. При этом 6% хотели бы перед пенсией получить высшее образование.
О накоплениях чаще беспокоятся россияне в возрасте от 40 до 50 лет и старше, отметили в «СберНПФ». Там добавили, что для опрошенных 30-40 лет в приоритете строительство дома, а у респондентов моложе 30 лет – покупка квартиры и хобби.
В другом опросе россиян спрашивали, когда они хотели бы выйти на пенсию. Большинство выбрали период от 56 до 60 лет (38%). Каждый пятый респондент готов работать после 65 лет. По 4% хотели бы выйти на пенсию до 45 или даже до 40 лет.
Пенсионный возраст был повышен в 2018 г. Для мужчин пенсионный возраст увеличен с 60 до 65 лет к 2028 г. Для женщин возраст выхода на пенсию отодвинулся с 55 до 63 лет к 2034 г. Повышение пенсионного возраста началось в 2019 г. Ранее сегодня «Коммерсантъ» писал, что в результате рынок труда в период с 2018 по 2022 г. получил дополнительно 1,7 млн работников.