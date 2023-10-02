45% россиян заявили о желании накопить денег для безбедной старости

Пенсионный возраст был повышен в 2018 г. Для мужчин пенсионный возраст увеличен с 60 до 65 лет к 2028 г. Для женщин возраст выхода на пенсию отодвинулся с 55 до 63 лет к 2034 г. Повышение пенсионного возраста началось в 2019 г. Ранее сегодня «Коммерсантъ» писал, что в результате рынок труда в период с 2018 по 2022 г. получил дополнительно 1,7 млн работников.