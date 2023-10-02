В РАНХиГС оценили приток работников из-за повышения пенсионного возраста

При этом за указанный период уровень безработицы среди старших возрастов снизился в диапазоне от 50 до 65 лет. В частности, в 2022 г. безработными были 1,9–3% россиян старшего возраста против 3–5% в 2018 г. Помимо участия в рабочей силе, выросла и экономическая активность населения старшего возраста. В частности, для 60–61-летних мужчин с 2018 по 2022 г. она выросла на 17–19 п. п., а для 55–56-летних женщин — на 17–18 п. п.