В РАНХиГС оценили приток работников из-за повышения пенсионного возраста
Из-за повышения пенсионного возраста рынок труда в период с 2018 по 2022 г. получил дополнительно 1,7 млн работников. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад эксперта Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка.
Согласно его расчетам, за последние четыре года численность пенсионеров по старости снизилась на 2,4 млн человек, в том числе за счет повышения пенсионного возраста. Уточняется, что к началу 2023 г. в России проживали 34,2 млн пенсионеров по старости, что стало минимальным значением с 2014 г.
Рынок труда за это время получил 1,7 млн человек, большинство из которых смогли найти себе работу. При отсутствии пенсионной реформы рынок труда мог бы столкнуться с дефицитом рабочей силы, отметил Ляшок. В ближайшие пять лет численность рабочей силы может вырасти еще на 2 млн человек, оценил эксперт.
При этом за указанный период уровень безработицы среди старших возрастов снизился в диапазоне от 50 до 65 лет. В частности, в 2022 г. безработными были 1,9–3% россиян старшего возраста против 3–5% в 2018 г. Помимо участия в рабочей силе, выросла и экономическая активность населения старшего возраста. В частности, для 60–61-летних мужчин с 2018 по 2022 г. она выросла на 17–19 п. п., а для 55–56-летних женщин — на 17–18 п. п.
Пенсионный возраст был повышен в 2018 г. Для мужчин пенсионный возраст увеличен с 60 до 65 лет к 2028 г. Для женщин возраст выхода на пенсию отодвинулся с 55 до 63 лет к 2034 г. Повышение пенсионного возраста началось в 2019 г.