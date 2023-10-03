Кабмин продлил до недели бесплатный доступ к «Госуслугам» и «ВКонтакте»
С 1 сентября 2024 г. бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам – порталу госуслуг и социальной сети «ВКонтакте» – увеличат с 24 часов до семи суток независимо от баланса на счете. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
На данный момент в списке социально значимых ресурсов значатся портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте». Этот перечень на основании предложений Минцифры определяет специальная правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Его можно найти на сайте Роскомнадзора.
Обязанность операторов предоставлять бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам закреплена в законе «О связи». Изменения внесли в рамках программы «Доступный интернет», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
Минцифры предложило продлить бесплатный доступ к социально значимым информресурсам до недели 7 марта. Предполагалось, что изменения внесут с 1 сентября 2023 г. Предложение мотивировали необходимостью дальнейшей популяризации ресурсов.