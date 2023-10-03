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Кабмин продлил до недели бесплатный доступ к «Госуслугам» и «ВКонтакте»

Ведомости

С 1 сентября 2024 г. бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам – порталу госуслуг и социальной сети «ВКонтакте» – увеличат с 24 часов до семи суток независимо от баланса на счете. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На данный момент в списке социально значимых ресурсов значатся портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте». Этот перечень на основании предложений Минцифры определяет специальная правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Его можно найти на сайте Роскомнадзора.

Обязанность операторов предоставлять бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам закреплена в законе «О связи». Изменения внесли в рамках программы «Доступный интернет», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Минцифры предложило продлить бесплатный доступ к социально значимым информресурсам до недели 7 марта. Предполагалось, что изменения внесут с 1 сентября 2023 г. Предложение мотивировали необходимостью дальнейшей популяризации ресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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