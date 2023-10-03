Кабмин продлил до недели бесплатный доступ к «Госуслугам» и «ВКонтакте»

С 1 сентября 2024 г. бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам – порталу госуслуг и социальной сети «ВКонтакте» – увеличат с 24 часов до семи суток независимо от баланса на счете. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.