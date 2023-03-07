Минцифры предложило продлить бесплатный доступ к значимым информресурсам до недели
Минцифры предложило увеличить время пользования услугой бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта «Доступный интернет» с 24 часов до семи суток. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Программа «Доступный интернет» предполагает бесплатный доступ к социально значимым сайтам для пользователей мобильного и фиксированного интернета на всей территории России. Пользоваться услугой можно беспрерывно в течение 24 часов, но в случае необходимости время можно продлевать. В перечне Роскомнадзора до сих пор указаны только два социально значимых веб-ресурса: «Госуслуги» и «ВКонтакте».
Увеличить время пользования услугой Минцифры предлагает с 1 сентября этого года.
В пояснительной записке авторы инициативы отмечают востребованность этой услуги: в IV квартале 2022 г. число ее подключений абонентами крупнейших операторов превысило 83 550.
«Действующее ограничение длительности бесплатного доступа в 24 часа требует корректировки, учитывая необходимость дальнейшей популяризации социально значимых информационных ресурсов», – говорится в документе.
Программа «Доступный интернет» действует с февраля 2022 г. Чтобы активировать услугу, необходимо зайти в личный кабинет или мобильное приложение оператора (даже при нулевом балансе доступ бесплатен), выбрать опцию «Доступный (социальный) интернет», а затем авторизоваться с помощью учетной записи на «Госуслугах». Во время действия опции другие сайты доступны не будут.
С инициативой о бесплатном доступе к социально значимым сайтам выступил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе 2020 г. Закон об этом был принят в августе 2021 г. по результатам пилотного проекта, который шел с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2021 г.