Минцифры предложило продлить бесплатный доступ к значимым информресурсам до недели

Программа «Доступный интернет» предполагает бесплатный доступ к социально значимым сайтам для пользователей мобильного и фиксированного интернета на всей территории России. Пользоваться услугой можно беспрерывно в течение 24 часов, но в случае необходимости время можно продлевать. В перечне Роскомнадзора до сих пор указаны только два социально значимых веб-ресурса: «Госуслуги» и «ВКонтакте».