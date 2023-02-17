Правительство определило сроки введения бесплатных телекомуслуг на новых территориях

Операторам связи на новых территориях (в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) дали отсрочку до 31 декабря 2024 г. на введение услуги по бесплатному доступу к социально значимым сайтам, который предусмотрен по российской программе «Доступный интернет», говорится в постановлении. А до 31 декабря 2023 г. телекомкомпании из этих регионов освобождены от бесплатного предоставления услуг по вызовам оперативных служб на российские номера, а также безвозмездной передачи сигналов экстренного оповещения о ЧС.