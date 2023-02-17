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Правительство определило сроки введения бесплатных телекомуслуг на новых территориях

До конца 2023 года платными здесь могут остаться и вызовы оперативных служб
Анна Устинова
Программа «Доступный интернет» предполагает бесплатный доступ к социально значимым сайтам для пользователей мобильного и фиксированного интернета на всей территории России / Владимир Гердо / ТАСС

Введение бесплатных телекомсервисов в новых регионах РФ будет происходить не сразу, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации 15 февраля 2023 г.

Операторам связи на новых территориях (в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) дали отсрочку до 31 декабря 2024 г. на введение услуги по бесплатному доступу к социально значимым сайтам, который предусмотрен по российской программе «Доступный интернет», говорится в постановлении. А до 31 декабря 2023 г. телекомкомпании из этих регионов освобождены от бесплатного предоставления услуг по вызовам оперативных служб на российские номера, а также безвозмездной передачи сигналов экстренного оповещения о ЧС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных