Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

В программу «Доступного интернета» с января включены только «Госуслуги» и «В контакте»

Расширять список веб-ресурсов для бесплатного доступа Минцифры пока не планирует
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
В программу «Доступного интернета» с января включены только «Госуслуги» и «В контакте» / Максим Стулов / Ведомости

Минцифры так и не нашло других социально значимых ресурсов, кроме социальной сети «В контакте» и портала «Госуслуги», доступ к которым должен быть бесплатным в рамках проекта «Доступный интернет». Эти два сайта были включены в созданный ведомством перечень еще в январе 2022 г., а актуальный перечень должен был быть утвержден не позднее 1 августа, согласно постановлению правительства. Но обновлять или расширять его в ближайшее время Минцифры не планирует, следует из его ответов на запрос «Ведомостей».

С инициативой о бесплатном доступе к социально значимым сайтам выступил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в январе 2020 г. Закон об этом был принят в августе 2021 г. по результатам пилотного проекта, который проходил в разгар пандемии COVID-19 – с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2021 г. Для эксперимента тогда были отобраны около 400 интернет-ресурсов, в их числе – сайты правительства, соцсети «В контакте» и «Одноклассники», поиск, почта и новостные агрегаторы от «Яндекса», Mail.ru и «Рамблера», маркетплейсы AliExpress и Ozon и др.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных