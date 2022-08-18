В программу «Доступного интернета» с января включены только «Госуслуги» и «В контакте»

С инициативой о бесплатном доступе к социально значимым сайтам выступил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в январе 2020 г. Закон об этом был принят в августе 2021 г. по результатам пилотного проекта, который проходил в разгар пандемии COVID-19 – с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2021 г. Для эксперимента тогда были отобраны около 400 интернет-ресурсов, в их числе – сайты правительства, соцсети «В контакте» и «Одноклассники», поиск, почта и новостные агрегаторы от «Яндекса», Mail.ru и «Рамблера», маркетплейсы AliExpress и Ozon и др.