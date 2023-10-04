Синоптики спрогнозировали дожди с мокрым снегом в Москве
В начале следующей недели в Москве ожидаются дожди с мокрым снегом. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«В начале следующей недели <...> столбики термометров устремятся к нулевой отметке, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега», – сообщил он.
Тишковец также отметил, что минувшая ночь 4 октября стала самой теплой за последние 57 лет. Московские метеостанции зафиксировали температуру воздуха на уровне 12-13 градусов. Однако «это тепло заключительное», добавил Тишковец.
4 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии ТАСС также сообщил, что после дождей в Москве начнется сильный листопад. «С пятницы, когда пройдут дожди, листопад пойдет сильнейший. Очей очарование будет проходить, а унылая пора – наступать», – рассказал он, уточнив, что дожди будут идти и в ближайшие выходные.
Ранее синоптики говорили, что прошедший сентябрь стал самым теплым и сухим месяцем осени за последние 145 лет метеонаблюдений. В последнюю неделю сентября воздух прогревался до 22-23 градусов. Ранее Тишковец сообщил, что 20 сентября в Москве был установлен температурный рекорд. Днем воздух прогрелся до 24,3 градуса, превысив максимум 1937 г., когда температура достигла 24,2 градуса.