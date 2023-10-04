Синоптики спрогнозировали дожди с мокрым снегом в Москве

4 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии ТАСС также сообщил, что после дождей в Москве начнется сильный листопад. «С пятницы, когда пройдут дожди, листопад пойдет сильнейший. Очей очарование будет проходить, а унылая пора – наступать», – рассказал он, уточнив, что дожди будут идти и в ближайшие выходные.