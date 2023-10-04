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Общество

Синоптики спрогнозировали дожди с мокрым снегом в Москве

Ведомости

В начале следующей недели в Москве ожидаются дожди с мокрым снегом. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В начале следующей недели <...> столбики термометров устремятся к нулевой отметке, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега», – сообщил он.

Тишковец также отметил, что минувшая ночь 4 октября стала самой теплой за последние 57 лет. Московские метеостанции зафиксировали температуру воздуха на уровне 12-13 градусов. Однако «это тепло заключительное», добавил Тишковец.

4 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии ТАСС также сообщил, что после дождей в Москве начнется сильный листопад. «С пятницы, когда пройдут дожди, листопад пойдет сильнейший. Очей очарование будет проходить, а унылая пора – наступать», – рассказал он, уточнив, что дожди будут идти и в ближайшие выходные.

Ранее синоптики говорили, что прошедший сентябрь стал самым теплым и сухим месяцем осени за последние 145 лет метеонаблюдений. В последнюю неделю сентября воздух прогревался до 22-23 градусов. Ранее Тишковец сообщил, что 20 сентября в Москве был установлен температурный рекорд. Днем воздух прогрелся до 24,3 градуса, превысив максимум 1937 г., когда температура достигла 24,2 градуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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