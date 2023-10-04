В Крыму уволился министр топлива и энергетики
Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь уволился. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Коринь возглавлял ведомство с августа 2021 г. До этого он был генеральным директором ГУП «Крымэнерго».
Накануне Аксенов с рабочей поездкой посетил ресурсоснабжающие организации Ялты и раскритиковал слабую работу профильного министерства и ГУПов. В частности, под угрозой срыва оказалась догазификация 435 абонентов, которую планировали завершить в 2023 г.