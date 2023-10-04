Whoosh начала оснащать электросамокаты шлемами

С 1 марта электросамокаты, гироскутеры и сигвеи получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). После утверждения новых правил в правительстве пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч, а также что на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но только если его масса не превышает 35 кг.