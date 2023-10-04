Whoosh начала оснащать электросамокаты шлемами
Кикшеринговая компания Whoosh начала добавлять к своим электросамокатам шлемы, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Внедрение шлемов – инициатива Whoosh по повышению безопасности. Нововведение стартовало в России и Казахстане. Первые самокаты со шлемами сегодня запущены на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Алма-Аты. В следующем сезоне такие самокаты появятся в большинстве городов присутствия сервиса», – говорится в сообщении.
Шлем крепится к стойке самоката, после старта поездки в приложении появляется возможность отстегнуть его. Уточняется, что функция бесплатна и является рекомендацией, а не требованием.
Компания напомнила и о других инициативах по улучшению безопасности во время поездок. В частности, с 2022 г. тестируется технология по определению поездок двух людей на одном самокате, использование технологии планируется уже в этом году.
С 1 марта электросамокаты, гироскутеры и сигвеи получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). После утверждения новых правил в правительстве пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч, а также что на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но только если его масса не превышает 35 кг.
В конце сентября директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рассказала «Ведомостям», что россияне стали вдвое чаще пользоваться прокатными электросамокатами. Частные и курьерские СИМ при этом «никто посчитать пока не может». Рост рынка кикшеринга отмечали и в Минтрансе, там рассчитывают на увеличение спроса на этот сегмент.