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Общество

Whoosh начала оснащать электросамокаты шлемами

Ведомости

Кикшеринговая компания Whoosh начала добавлять к своим электросамокатам шлемы, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Внедрение шлемов – инициатива Whoosh по повышению безопасности. Нововведение стартовало в России и Казахстане. Первые самокаты со шлемами сегодня запущены на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Алма-Аты. В следующем сезоне такие самокаты появятся в большинстве городов присутствия сервиса», – говорится в сообщении.

Шлем крепится к стойке самоката, после старта поездки в приложении появляется возможность отстегнуть его. Уточняется, что функция бесплатна и является рекомендацией, а не требованием.

Компания напомнила и о других инициативах по улучшению безопасности во время поездок. В частности, с 2022 г. тестируется технология по определению поездок двух людей на одном самокате, использование технологии планируется уже в этом году.

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С 1 марта электросамокаты, гироскутеры и сигвеи получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). После утверждения новых правил в правительстве пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч, а также что на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но только если его масса не превышает 35 кг.

В конце сентября директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рассказала «Ведомостям», что россияне стали вдвое чаще пользоваться прокатными электросамокатами. Частные и курьерские СИМ при этом «никто посчитать пока не может». Рост рынка кикшеринга отмечали и в Минтрансе, там рассчитывают на увеличение спроса на этот сегмент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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