Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на трех континентах

Отмечается, что в ФИФА удовлетворили совместную заявку Испании, Португалии и Марокко, но по одной игре пройдет также в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Причем в столице Уругвая Монтевидео, где впервые в истории состоялся чемпионат мира по футболу в 1930 г., пройдет также уникальная церемония, посвященная столетию этого события.