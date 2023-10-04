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Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на трех континентах

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Чемпионат мира по футболу в 2030 г. впервые в истории пройдет сразу в шести странах на трех континентах, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что в ФИФА удовлетворили совместную заявку Испании, Португалии и Марокко, но по одной игре пройдет также в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Причем в столице Уругвая Монтевидео, где впервые в истории состоялся чемпионат мира по футболу в 1930 г., пройдет также уникальная церемония, посвященная столетию этого события.

«В 2030 г. у нас будет уникальное глобальное присутствие: три континента – Африка, Европа и Южная Америка, шесть стран – Аргентина , Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай – приветствуют и объединяют мир, вместе празднуя прекрасную игру, столетие и чемпионат мира по футболу», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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