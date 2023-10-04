Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на трех континентах
Чемпионат мира по футболу в 2030 г. впервые в истории пройдет сразу в шести странах на трех континентах, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Отмечается, что в ФИФА удовлетворили совместную заявку Испании, Португалии и Марокко, но по одной игре пройдет также в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Причем в столице Уругвая Монтевидео, где впервые в истории состоялся чемпионат мира по футболу в 1930 г., пройдет также уникальная церемония, посвященная столетию этого события.
«В 2030 г. у нас будет уникальное глобальное присутствие: три континента – Африка, Европа и Южная Америка, шесть стран – Аргентина , Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай – приветствуют и объединяют мир, вместе празднуя прекрасную игру, столетие и чемпионат мира по футболу», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.