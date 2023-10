Суд отклонил жалобу Магомедова к «Дальневосточному морскому пароходству»

7 апреля Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ДВМП о взыскании с бывшего бенефициара группы Магомедова и трех иностранных компаний Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd., SGS Universal Investment Holdings Ltd. 80 млрд руб. и $13,78 млн убытков в полном объеме.