Суд отклонил жалобу Магомедова к «Дальневосточному морскому пароходству»
Арбитражный суд Москвы отклонил кассационную жалобу Зиявудина Магомедова и его офшоров к «Дальневосточному морскому пароходству» (ДВМП, головная компания Fesco). Об этом сообщается в материалах суда, размещенных в картотеке арбитражных дел.
«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения», – говорится в материалах.
Таким образом, иностранные компании и Магомедов должны выплатить ДВМП 80 млрд рублей и $13,8 млн из-за незаконного вывода активов с 2012 г.
7 апреля Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ДВМП о взыскании с бывшего бенефициара группы Магомедова и трех иностранных компаний Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd., SGS Universal Investment Holdings Ltd. 80 млрд руб. и $13,78 млн убытков в полном объеме.
Магомедов и его партнеры выкупили контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в 2012 г. Основное финансирование предоставляла сама компания по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).
1 декабря 2022 г. Мещанский суд приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно. Их признали виновными в мошенничестве, организации преступного сообщества, приобретении и хранении оружия. Принадлежащие Магомедову акции в УК «Транспортная группа ФЕСКО» (входит в группу), а также доли в «Русская тройка», «Портовый флот», «Портактив», «ВМТП», «Порт Петровск», «Феско бункер» и др. конфисковали.
1 января 2023 г. Хамовнический райсуд Москвы конфисковал в пользу государства обыкновенные бездокументарные акции компании «ДВМП», которые были приобретены за счет коррупционных доходов Магомедовых.
11 января 2023 г стало известно, что два уголовных дела соединили в одно производство по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у ДВМП. В Хамовническом райсуде установили, что с декабря 2012 г. у неустановленной группы лиц возник преступный умысел похитить средства ДВМП в особо крупном размере.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России. В Fesco также входят крупнейший на Дальнем Востоке контейнерный терминал — Владивостокский морской торговый порт, оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и флот грузовых судов.