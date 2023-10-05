Суд отклонил жалобу Магомедова к «Дальневосточному морскому пароходству»

11 января 2023 г стало известно, что два уголовных дела соединили в одно производство по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у ДВМП. В Хамовническом райсуде установили, что с декабря 2012 г. у неустановленной группы лиц возник преступный умысел похитить средства ДВМП в особо крупном размере.