Учителем года – 2023 стал преподаватель русского языка при посольстве в Иране

Победителям и призерам конкурса «Учитель года России» выплачивают по 1 млн руб. и 500 000 руб. соответственно. По 200 000 руб. получают победители профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям». 1 августа стало известно, что эти денежные премии не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).