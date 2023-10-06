Олимпийский комитет России обратился в суд для взыскания с МОК $8 млн
Олимпийский комитет России (ОКР) подал в швейцарский суд иск о взыскании с Международного олимпийского комитета (МОК) более $8 млн, сообщил генеральный директор организации Владимир Сенглеев.
Сенглеев пояснил, что МОК не перечислил долю ОКР по маркетинговой программе «Топ-10». 31 декабря 2022 г. организация не получила $3,71 млн.
«И в этом году у нас был платеж больше $5 млн, общая задолженность у них порядка восьми с лишним миллионов долларов. Мы сейчас подали иск в швейцарский суд по поводу обеспечения реализации данного договора», – рассказал Сенглеев (цитата по ТАСС).
Ранее ОКР утвердил суммы компенсаций за пропуск международных соревнований. Для действующих спортсменов, которые готовились к Олимпийским играм 2024 г., предусмотрены выплаты в размере от 150 000 до 500 000 руб., сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине.