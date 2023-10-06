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Общество

Олимпийский комитет России обратился в суд для взыскания с МОК $8 млн

Ведомости

Олимпийский комитет России (ОКР) подал в швейцарский суд иск о взыскании с Международного олимпийского комитета (МОК) более $8 млн, сообщил генеральный директор организации Владимир Сенглеев.  

Сенглеев пояснил, что МОК не перечислил долю ОКР по маркетинговой программе «Топ-10». 31 декабря 2022 г. организация не получила $3,71 млн.

«И в этом году у нас был платеж больше $5 млн, общая задолженность у них порядка восьми с лишним миллионов долларов. Мы сейчас подали иск в швейцарский суд по поводу обеспечения реализации данного договора», – рассказал Сенглеев (цитата по ТАСС).

Ранее ОКР утвердил суммы компенсаций за пропуск международных соревнований. Для действующих спортсменов, которые готовились к Олимпийским играм 2024 г., предусмотрены выплаты в размере от 150 000 до 500 000 руб., сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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