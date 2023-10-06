Саркози предъявили новые обвинения по делу о ливийском финансировании его кампании

Расследование по этому делу было начато в мае 2021 г. после интервью бизнесмена и предполагаемого посредника финансирования кампании Саркози Зияда Такиеддина, заявившего, что у кампании экс-президента никогда не было ливийского финансирования. Как отмечает BFMTV, это противоречит прошлым заявлениям Такиеддина, в которых тот говорил о передаче Саркози трех чемоданов ливийских денег на общую сумму 5 млн евро. Из-за этих заявлений было возбуждено уголовное дело в отношении Саркози и десятка других фигурантов, судебный процесс, как ожидается, пройдет в 2025 г.