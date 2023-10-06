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Общество

Саркози предъявили новые обвинения по делу о ливийском финансировании его кампании

Ведомости

Экс-президенту Франции Николя Саркози 6 сентября были предъявлены обвинения по делу о фальсификации показаний свидетелей, связанных с расследованием финансирования Ливией его президентской кампании 2007 г., передают BFMTV и Le Figaro.

Саркози со вторника допрашивали на протяжении 30 часов двое следователей в рамках расследования возможных мошеннических схем, которые могли быть использованы для снятия с него подозрений в финансировании Ливией его президентской кампании. В результате он был обвинен в сокрытии вмешательства в деятельность свидетеля и преступном сговоре с целью судебного мошенничества.

Расследование по этому делу было начато в мае 2021 г. после интервью бизнесмена и предполагаемого посредника финансирования кампании Саркози Зияда Такиеддина, заявившего, что у кампании экс-президента никогда не было ливийского финансирования. Как отмечает BFMTV, это противоречит прошлым заявлениям Такиеддина, в которых тот говорил о передаче Саркози трех чемоданов ливийских денег на общую сумму 5 млн евро. Из-за этих заявлений было возбуждено уголовное дело в отношении Саркози и десятка других фигурантов, судебный процесс, как ожидается, пройдет в 2025 г.

Предъявление обвинений означает, отмечают СМИ, что у следствия есть доказательства того, что бывший президент при взаимодействии с как минимум другими девятью фигурантами мог надавить на свидетеля.

В марте 2021 г. суд в Париже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по делу о прослушивании разговоров и приговорил его к одному году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. В мае 2023 г. апелляционный суд утвердил решение, в соответствии с которым один год наказания Саркози будет отбывать не в тюрьме, а дома – с электронным браслетом.

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Саркози признали виновным в том, что он оказал протекцию экс-судье Конституционного суда страны Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о расследовании незаконного получения средств на его президентскую кампанию 2007 г. Посредническую роль в этом деле между Саркози и Азибером играл адвокат бывшего президента Тьерри Эрцог. Азибера и Эрцога приговорили к аналогичным срокам.

В сентябре 2021 г. Саркози также приговорили к году ограничения свободы по так называемому «делу Bygmalion» о незаконном финансировании избирательной кампании в 2012 г. — фактическом превышении законного порога расходов в 22,5 млн евро.

Саркози был руководителем Франции с 2007 по 2012 г. Он стал вторым в истории страны президентом, который был осужден, и первым, кто получил реальный срок. В 2011 г. бывший президент Франции Жак Ширак был приговорен к двум годам условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в аппарате мэрии Парижа в 1990-1995 гг., когда он был мэром Парижа.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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