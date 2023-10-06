Умер российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков

Максаков родился 27 сентября 1947 г. Он окончил мастерскую Льва Кулешова на режиссерском факультете ВГИКа в 1973 г., а спустя три года, в 1976 г., он снялся в эпизодических ролях в фильме Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», главные роли в котором исполнили Елена Соловей, Олег Табаков, сам Михалков и др. Помимо этого, он исполнил эпизодическую роль и в другом фильме Михалкова – «Сибирский цирюльник» (1998 г.).