Умер российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков
Российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в Гильдии кинорежиссеров России, передает ТАСС.
«Да, он умер вчера (5 октября. – ред.)», – сказала собеседница агентства, не уточнив причину смерти. По информации Telegram-канала Mash, предварительной причиной стал сердечный приступ.
Максаков родился 27 сентября 1947 г. Он окончил мастерскую Льва Кулешова на режиссерском факультете ВГИКа в 1973 г., а спустя три года, в 1976 г., он снялся в эпизодических ролях в фильме Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», главные роли в котором исполнили Елена Соловей, Олег Табаков, сам Михалков и др. Помимо этого, он исполнил эпизодическую роль и в другом фильме Михалкова – «Сибирский цирюльник» (1998 г.).
Среди его работ как режиссера дубляжа – более 120 фильмов и сериалов. В частности, с его помощью были озвучены фильмы «Запах женщины», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Догма», «Ван Хельсинг», «Мальчишник в Вегасе» и др.