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В Курской области сработала система ПВО

Ведомости

В Курском районе Курской области сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Старовойт добавил, что найденные обломки БПЛА могут быть очень опасными и попросил местных жителей не приближаться и не трогать их. Он уточнил, что сообщить о находке можно по телефону 112.

5 октября курский губернатор сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Позже в тот же день он рассказал об обстреле со стороны Украины города Рыльска кассетными боеприпасами. В результате атаки местная жительница получила осколочные ранения средней степени тяжести.

В Курской области и других приграничных регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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