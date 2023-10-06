В Курской области сработала система ПВО
В Курском районе Курской области сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Старовойт добавил, что найденные обломки БПЛА могут быть очень опасными и попросил местных жителей не приближаться и не трогать их. Он уточнил, что сообщить о находке можно по телефону 112.
5 октября курский губернатор сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Позже в тот же день он рассказал об обстреле со стороны Украины города Рыльска кассетными боеприпасами. В результате атаки местная жительница получила осколочные ранения средней степени тяжести.
В Курской области и других приграничных регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.