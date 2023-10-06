Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Курской областью

5 октября Старовойт сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты инфраструктуры сразу трех районов Курской области: Суджанского, Кореневского и Глушковского. В тот же день он рассказал об обстреле кассетными боеприпасами города Рыльска. В результате атаки местная жительница получила осколочные ранения.