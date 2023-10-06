Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Курской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли около 19:00 мск, уточнили в военном ведомстве.
О том, что в Курской области сработала система ПВО, также сообщил губернатор Роман Старовойт. Глава региона попросил местных жителей не приближаться и не трогать найденные обломки БПЛА.
5 октября Старовойт сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты инфраструктуры сразу трех районов Курской области: Суджанского, Кореневского и Глушковского. В тот же день он рассказал об обстреле кассетными боеприпасами города Рыльска. В результате атаки местная жительница получила осколочные ранения.
В Курской, Брянской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.