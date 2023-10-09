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Главный раввин России попал в больницу из-за сотрясения после танцев в Марьиной Роще

Ведомости

Главный раввин России Берл Лазар находится в больнице из-за тяжелого сотрясения мозга, полученного во время празднования Симхат Тора в Марьиной Роще. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель его пресс-службы Борух Горин.

«Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то <...> Сейчас раввин Лазар находится в больнице», – отметил Горин. Со ссылкой на врачей он пояснил, что состояние раввина не угрожает его жизни, но ему необходим покой.

Горин отметил, что эти танцы Симхат Торы в Марьиной роще «не забудутся никогда». «Перед "акафот" стали приходить страшные новости из Израиля. Катастрофа. Какие тут танцы? На биму поднялся реб Берл. Он был не просто взволнован. Мы знаем, что можем делать в этом месте в этот день в этой ситуации. Так уже было – 50 лет назад», – рассказал он.

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По словам Горина, ребе сказал присутствующим, что они должны «исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда – вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность, и так победим!» Раввин танцевал до полтретьего ночи, а затем упал, пояснил Горин. Он считает, что это было «логическое завершение этого исступленного танца».

На праздник Симхат Тора 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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