Главный раввин России попал в больницу из-за сотрясения после танцев в Марьиной Роще

Горин отметил, что эти танцы Симхат Торы в Марьиной роще «не забудутся никогда». «Перед "акафот" стали приходить страшные новости из Израиля. Катастрофа. Какие тут танцы? На биму поднялся реб Берл. Он был не просто взволнован. Мы знаем, что можем делать в этом месте в этот день в этой ситуации. Так уже было – 50 лет назад», – рассказал он.