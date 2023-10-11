Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса
Басманный суд Москвы заочно арестовал известного в России кипрского юриста Христодулоса Василиадеса, следует из решения суда.
Мера пресечения в отношении Василиадеса избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения – п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре – в международный.
Суд арестовал Василиадеса на два месяца с момента его экстрадиции в РФ или задержания.
Из документа суда следует, что в мае 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности. Впоследствии с этим делом в одно производство объединили ряд других. Последний раз первый зампред Следственного комитета продлил срок предварительного расследования до 5 ноября.
В ходатайстве следствие указывает, что Василиадес может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Его адвокат утверждал, что доводы следствия не обоснованы и не подтверждены документально.
Указанная в решении суда по делу Василиадеса фабула дела совпадает с содержанием решения суда о заочном аресте основателя Fintailor Investments Кирилла Люшинского (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ранее объединенная пресс-служба московских судов сообщила, что он был арестован, так как является фигурантом дела о растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка. Тогда же суд избрал меру пресечения другому фигуранту – предпринимателю Олегу Михалеву (помимо легализации ему вменяют растрату – ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также пресс-служба суда сообщила, что заочно арестован предприниматель Арам Маркарян. Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб.