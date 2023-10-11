Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса

Указанная в решении суда по делу Василиадеса фабула дела совпадает с содержанием решения суда о заочном аресте основателя Fintailor Investments Кирилла Люшинского (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ранее объединенная пресс-служба московских судов сообщила, что он был арестован, так как является фигурантом дела о растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка. Тогда же суд избрал меру пресечения другому фигуранту – предпринимателю Олегу Михалеву (помимо легализации ему вменяют растрату – ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также пресс-служба суда сообщила, что заочно арестован предприниматель Арам Маркарян. Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб.