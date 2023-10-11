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Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал известного в России кипрского юриста Христодулоса Василиадеса, следует из решения суда.

Мера пресечения в отношении Василиадеса избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения – п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре – в международный.

Суд арестовал Василиадеса на два месяца с момента его экстрадиции в РФ или задержания.

Из документа суда следует, что в мае 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности. Впоследствии с этим делом в одно производство объединили ряд других. Последний раз первый зампред Следственного комитета продлил срок предварительного расследования до 5 ноября.

В ходатайстве следствие указывает, что Василиадес может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Его адвокат утверждал, что доводы следствия не обоснованы и не подтверждены документально.

Ранее по теме: Основателя Fintailor Investments Люшинского объявили в международный розыск

Указанная в решении суда по делу Василиадеса фабула дела совпадает с содержанием решения суда о заочном аресте основателя Fintailor Investments Кирилла Люшинского (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ранее объединенная пресс-служба московских судов сообщила, что он был арестован, так как является фигурантом дела о растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка. Тогда же суд избрал меру пресечения другому фигуранту – предпринимателю Олегу Михалеву (помимо легализации ему вменяют растрату – ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также пресс-служба суда сообщила, что заочно арестован предприниматель Арам Маркарян. Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб.

В апреле США ввели против Василиадеса и подконтрольных ему компаний санкции за связи с Россией. Ограничения против него ввела и Великобритания. The Guardian писала, что Лондон считает его «пособником российских олигархов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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