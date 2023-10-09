Основателя Fintailor Investments Люшинского объявили в международный розыск
Основатель Fintailor Investments Кирилл Люшинский объявлен в международный розыск, следствие ходатайствовало о его заочном аресте, следует из картотеки Басманного райсуда Москвы.
Люшинскому заочно предъявлено обвинение в особо крупной легализации денежных средств, организованной группой (пп. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ). Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Кипрская инвестиционная компания Fintailor Investments Limited фигурировала в деле о хищении средств из Промсвязьбанка. По версии следствия, бывшие владельцы кредитной организации Дмитрий и Алексей Ананьевы проигнорировали выводы проверки Центробанка в декабре 2017 г. о недостоверной отчетности. После этого регулятор потребовал от руководства банка в срочном порядке доформировать резервы на 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции. Изучив новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, ЦБ решил ввести временную администрацию.
Как сообщалось в 2019 г., следствие считает, что в это время Ананьевы и неустановленные лица создали организованную преступную группу для хищения денег. В частности, они заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями о купле-продаже различных бумаг. По подсчетам следствия, преступная группа присвоила себе 66,3 млрд руб., $575 млн и 24,4 млн евро. Чтобы скрыть факт хищения, 14 декабря 2017 г. «по фиктивным основаниям» в пользу Peters International Investment по поручению Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а под видом займа – еще 8,2 млрд руб.
Через несколько часов все полученные деньги были раздроблены и переведены на счета девяти компаний. Большая часть перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн.
9 октября в Басманный райсуд также поступило ходатайство об аресте Олега Михалева (в открытых источниках он фигурирует как бывший вице-президент группы ПСН). Согласно картотеке суда, ему вменяются пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств в особо крупном размере организованной группой) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Помимо этого в суде зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения известному в России кипрскому юристу Христодулосу Василиадесу (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ему принадлежал кипрский офшор Nordan Ltd, который был миноритарным акционером банка «Возрождение», акции которого в 2015 г. скупали Ананьевы. По информации ТАСС, они также объявлены в розыск.