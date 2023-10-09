Основателя Fintailor Investments Люшинского объявили в международный розыск

Как сообщалось в 2019 г., следствие считает, что в это время Ананьевы и неустановленные лица создали организованную преступную группу для хищения денег. В частности, они заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями о купле-продаже различных бумаг. По подсчетам следствия, преступная группа присвоила себе 66,3 млрд руб., $575 млн и 24,4 млн евро. Чтобы скрыть факт хищения, 14 декабря 2017 г. «по фиктивным основаниям» в пользу Peters International Investment по поручению Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а под видом займа – еще 8,2 млрд руб.