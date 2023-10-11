Собянин: движение по Люблинской-Дмитровской линии восстановят в ближайшие часы
На станции метро «Печатники» в Москве столкнулись поезда, пострадали два человека. Об это сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции», – написал он в Telegram.
По его словам, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, машинисту электропоезда оказывается помощь. Движение от станции «Люблино» до станции «Дубровка» нет, в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции “Люблино” до станции “Дубровка”. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.