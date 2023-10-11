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Общество

МЧС предложило запретить курение вейпов в общественных местах

Ведомости

МЧС России предлагает разрешить курение электронных сигарет, вейпов и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах. Проект изменений в правила противопожарного режима опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Постановление с изменениями может вступить в силу с 1 марта 2025 г. В частности, МЧС предлагает запретить в общественных местах, складах и др. не только курение табака, но и «использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Курить электронные сигареты теперь также можно будет только в специально отведенных для этого местах, которые обозначаются знаком «Место курения».

С 1 июня в России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина) несовершеннолетним, а также об ужесточении правил оборота таких устройств. Приобрести такие устройства теперь можно только в магазинах и павильонах, дистанционная продажа запрещена.

По данным МЧС России, с начала 2023 г. в России произошло свыше 35 900 пожаров по причине неосторожности при курении, погибли 1749 человек. Сейчас курение запрещено на отдельных территориях и объектах, а также в общественных местах. В частности, курить нельзя на пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в школах, санаториях, театрах и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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