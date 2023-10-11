МЧС предложило запретить курение вейпов в общественных местах
МЧС России предлагает разрешить курение электронных сигарет, вейпов и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах. Проект изменений в правила противопожарного режима опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Постановление с изменениями может вступить в силу с 1 марта 2025 г. В частности, МЧС предлагает запретить в общественных местах, складах и др. не только курение табака, но и «использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Курить электронные сигареты теперь также можно будет только в специально отведенных для этого местах, которые обозначаются знаком «Место курения».
С 1 июня в России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина) несовершеннолетним, а также об ужесточении правил оборота таких устройств. Приобрести такие устройства теперь можно только в магазинах и павильонах, дистанционная продажа запрещена.
По данным МЧС России, с начала 2023 г. в России произошло свыше 35 900 пожаров по причине неосторожности при курении, погибли 1749 человек. Сейчас курение запрещено на отдельных территориях и объектах, а также в общественных местах. В частности, курить нельзя на пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в школах, санаториях, театрах и др.