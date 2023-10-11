МЧС предложило запретить курение вейпов в общественных местах

Постановление с изменениями может вступить в силу с 1 марта 2025 г. В частности, МЧС предлагает запретить в общественных местах, складах и др. не только курение табака, но и «использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Курить электронные сигареты теперь также можно будет только в специально отведенных для этого местах, которые обозначаются знаком «Место курения».