При обрушении шахты в Пермском крае погиб человек
Один человек погиб при обрушении кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в Березниках Пермского края. Об этом сообщило краевое управление МЧС.
Сообщение об обрушении кровли поступило в 00:08 12 октября. По предварительной информации, в шахте находились 83 человека. На месте работают 27 человек и 8 единиц техники.
25 апреля на участке шахты «Ерунаковская – 8» произошел прорыв водоотвода, в результате горная масса частично обрушилась. В тот момент в шахте находились 284 человека, а на самом аварийном участке – двое, один из которых погиб.