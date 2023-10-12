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При обрушении шахты в Пермском крае погиб человек

Ведомости

Один человек погиб при обрушении кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в Березниках Пермского края. Об этом сообщило краевое управление МЧС.

Сообщение об обрушении кровли поступило в 00:08 12 октября. По предварительной информации, в шахте находились 83 человека. На месте работают 27 человек и 8 единиц техники.

Ранее по теме: На шахте «Ерунаковская» в Новокузнецке произошел пожар

25 апреля на участке шахты «Ерунаковская – 8» произошел прорыв водоотвода, в результате горная масса частично обрушилась. В тот момент в шахте находились 284 человека, а на самом аварийном участке – двое, один из которых погиб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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